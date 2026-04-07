みゆうプロデュースランジェリー♡春の新作コレクション登場

新しい季節にぴったりのランジェリーで気分をアップデート♡インフルエンサーみゆうが手がけるランジェリーブランドから、春の新作コレクションが登場しました。これまでのクールな印象に、やわらかなフェミニンさをプラスしたデザインが魅力。日常にも特別な日にも寄り添う、新しいランジェリーの世界を楽しんでみてください♪

優しさを纏うロマンティックデザイン



今回のSPRING COLLECTIONは、パステルカラーや透け感のあるレースを取り入れた、軽やかでロマンティックな雰囲気が特徴。

繊細な刺繍やラメチュールが女性らしさを引き立て、身につけるだけで気分が高まる仕上がりです。これまでの強さに加え、透明感ややさしさを表現した新しい魅力が詰まっています。

プラスダイアナのスポーツサンダル♡大人可愛い新作コレクション

注目のランジェリーライン



「Moonlight Serenade Bra」は8,250円（税込）。カラーはSAXとOFFWHITEで、繊細なレースとラメが上品な印象を演出します。

「Radiant Elf Bra」は8,910円（税込）。MINTとCREAMの2色展開で、華やかな刺繍とシルクの組み合わせが魅力。

それぞれショーツ（3,080円～）やTバック（3,190円～）も展開され、トータルコーディネートが楽しめます。

リラックスできるルームウェア



「Belle Drape Rompers」は13,200円（税込）。フリーサイズで、LIGHTGRAYとPINKの2色展開です。フリルやドレープが美しく、リラックスタイムを優雅に彩ります。

肌触りの良い素材で、心地よく過ごせるのもポイントです。

自分らしい魅力を楽しんで♡



みゆうプロデュースのランジェリーは、女性の多面性を引き出してくれる特別なコレクション♡可愛さも大人っぽさも楽しめるアイテムで、自分らしいスタイルを見つけてみてください。

毎日の中に少しのときめきをプラスして、心地よい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪