中東情勢を受けた節約の呼びかけはあるのでしょうか。今回の#みんなのギモンでは、「節約要請？政府のホンネは」をテーマに、日本テレビ解説委員の高柳裕美・政治部デスクが解説します。

6日の国会でも、中東情勢悪化の長期化に備えた政府の取り組みなどが議論されました。

■「GW前に節約・節電の呼びかけはない」なぜ要請に慎重？

高市首相

「エネルギー節約や需要抑制につきましては、資源に乏しいわが国においては毎年夏と冬にエネルギー需要が増大しますので、この時期に行っております。重要物資の需給や価格などについて、足元の状況を把握しながら、長期化も見据えてあらゆる可能性を排除せずに臨機応変に対応してまいります」

──「あらゆる可能性を排除せず」というのは、近いうちに節約要請や行動制限ということもありうる？

政府としては首相の言葉通り、あらゆる状況を考えて頭の体操、検討をしている状況です。

ただ、政府高官は「GWの前に節約・節電を呼びかけることはない」としています。

政府が節約要請に慎重な理由は2つあります。1つめは「経済に及ぼす影響を小さくしたい」ということなんです。

コロナの時のように、学校を休みにしたり飲食店の営業を制限したりすると、経済に大きな損失を与えることになります。

政権幹部からは「日本人は自制心が強いから、節約や節電の言い過ぎはよくない」として、業界ごとに節約を呼びかけるなどして、個別の自主判断にゆだねるとしています。

そしてもう1つは「買い占めなどのパニックを防ぎたい」ということです。

高市首相は、6日の国会でも石油の供給について「備蓄放出やホルムズ海峡を経由しない代替調達を通じて、日本全体として必要となる量は確保されている」と強調しました。

石油が足りない、石油関連の商品がなくなるのではないかという不安から、SNSで情報が拡散し、買い占めにつながるおそれがあるのも、政府が慎重な理由です。

──たしかに過去には不足していないのに買い占めなどがおきて、それにより実際に物がなくなってしまったり、価格が高騰したりということがありましたので、そういったことは避けたいということですね。

■各国の対応は…エネルギー節約や備蓄量は？

一方、海外ではすでに政府が国民にエネルギーの節約を呼びかけている国もあります。

韓国は今月2日、エネルギー安全保障警戒レベルを「注意」から「警告」に引き上げました。8日からは、公用車については、車のナンバーに応じて使用できる日を制限。ほかにも、シャワーの時間を減らしたり、需要を分散させるために、電気自動車や携帯電話は昼間に充電する。洗濯機と掃除機はできるだけ週末に使う。こうしたことを国民に呼びかけています。

そしてスリランカは、ガソリンなどについて、1週間で給油できる量を制限する制度を導入しています。

またフィリピンは、日本と同じように原油のおよそ9割を中東地域に依存しています。先月、政府が「国家エネルギー非常事態」を宣言しました。燃料を節約するための措置として、公務員を対象に「週4日勤務制」を導入しています。

タイでは、エネルギーの使用量を減らすため、行政機関の職員の在宅勤務を推奨しています。さらに公務員の海外出張も取りやめているということです。

──アジア諸国は中東への依存度が高いと言われていますが、日本はまだ大丈夫だと言われていますが、アジア諸国にこれだけの影響が出ているということですから、日本もいずれは…と考える方がいても仕方がないのかなという気がします。

──こうしてみると、日本と比べると他の国は状況が深刻化しているということでしょうか？

タイでは、産業にも深刻な影響が出ています。

タイ有数の魚介類の水揚げ量を誇る地域では、燃料の価格が2倍以上に高騰しているため、今月1日、漁船の半数近くが漁に出るのを取りやめていました。

高騰が続くと、今月中旬にも8割以上の漁船が操業停止を余儀なくされるということです。

では、これらの国がなぜ呼びかけを行っているのかといいますと、石油の備蓄量が日本よりも少ないということがあげられます。

韓国は、現地の経済紙によると、およそ70日分。スリランカは1か月分以内しか、燃料を備蓄できないということです。フィリピンはおよそ50日分。タイはおよそ100日分ということです。

一方、日本は世界最大級の備蓄体制があり、200日分以上あります。比較すると、これらの国々は備蓄量が少なく、対策しているということです。

──日本の石油の備蓄も少しずつ減っている状況ですが、政府として今後どのように対応していくと考えられる？

たしかに日本の石油の備蓄量は、わずかずつですが減っています。

資源エネルギー庁によりますと、最新のデータでは、今月3日時点で232日分で、2週間前から9日分減っています。

国家備蓄の放出がすでに行われていますが、受け入れ先の状況などもあるため、タイムリーに把握・公開するのは難しいそうです。

■「ガソリン補助金政策は間違いだ」政府内で指摘も…

政府としては、このように現状の石油の備蓄量を公表する、さらには石油の供給制限を受けたり、石油関連商品が不足したりして困っている企業に代わって、石油や商品の確保を行うなどしています。

一方で、政府内では「原油が足りなくなると言っているのに、ガソリン補助金でどんどん使わせる政策は間違いだ」といった指摘も出ています。

今は、補助金によってガソリンの平均価格は1リットルあたり、170円程度に抑制されていますが、補助金がない価格は210円を超えています。補助金がないと、国民生活に影響が出ると考えられます。

──具体的な数字が出てくると、本当にこのままでいいのか？という考えも出てくるでしょうね。

木原官房長官は6日午前の会見で「事態が長期化する場合には、息切れすることなく持続的に国民生活を支えるべく、今後とも支援のあり方を柔軟に検討する方針」と述べていて、補助金を継続するのか、補助金をやめて節約要請をするのか、さまざまな情勢をみて、政府は判断していく考えです。

──長期化を見据えて色々と検討している状況だということですが、国民が正しく危機に備えられるように、きめ細やかな情報発信というのが求められますね。

国民にエネルギーの節約要請するのかどうか、政府・与党の中でも多種多様な意見が出ています。仮に要請する場合には、何をどこまでお願いするのか、政府はさらに難しい判断を迫られることになります。

（4月6日放送『news every.』より）