【きょうから】ファミリーマートで1個買うと1個もらえる 対象商品は週替りで全29種
ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。今回「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「45周年大感謝祭」を全国のファミリーマート約1万6400店で開催する。
【写真】今日はなにもらえる？第1週対象商品一覧
7日から27日まで、期間中、対象商品を1個買うと対象の商品と引き換えられる無料引換券（レシートクーポン）を1枚もらえる、春の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを実施。
昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「いちばんちょっとおトク」を追求し、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽めるキャンペーンを継続して実施している。
今回、ファミリーマートで定期的に開催している「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを、通常よりも対象商品を増やして3週連続で実施。人気のお菓子やカップ麺に加え、過去の1個買うと1個もらえるキャンペーンにおいて引換率No.1の「アクエリアス500mlを買うと、アクエリアス950mlがもらえる」が登場する。
【写真】今日はなにもらえる？第1週対象商品一覧
7日から27日まで、期間中、対象商品を1個買うと対象の商品と引き換えられる無料引換券（レシートクーポン）を1枚もらえる、春の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを実施。
今回、ファミリーマートで定期的に開催している「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを、通常よりも対象商品を増やして3週連続で実施。人気のお菓子やカップ麺に加え、過去の1個買うと1個もらえるキャンペーンにおいて引換率No.1の「アクエリアス500mlを買うと、アクエリアス950mlがもらえる」が登場する。