「ブルージェイズ−ドジャース」（６日、トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は三回先頭の第２打席で内野安打を放ち、自己最長を更新する４１試合連続出塁をマークした。

ブルージェイズがシャーザーから左腕・フレミングに代わった中、初球のカットボールを見逃し。２球目のスイーパーは冷静に見極め、３球目のスイーパーにはバットが空を切った。

４球目のワンバウンドは冷静に見極め平行カウントに。５球目のアウトローを何とかバットに当てると投前へのボテボテのゴロに。快足を飛ばして内野安打へ変え、投手の悪送球で一気に二塁へ進んだ。

さらにタッカーの一ゴロで三塁へ進むと、岡本和真内野手と談笑するシーンも。岡本もチラチラと三塁ベース上の大谷に視線を送った。そしてフリーマンの２ランで大谷が生還。貴重な追加点を呼び込んだ形になった。

大谷はシャーザーと第１打席で２球で追い込まれてしまうも、３球目の変化球をうまく拾った。打球はライナーでセンターへ飛んだが、バーショのスライディングキャッチに阻まれていた。

前日まで４０試合連続出塁を記録。日本勢最長となるイチローの４３試合連続出塁まであと３と迫っていた。