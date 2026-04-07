◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、ドジャース戦に「４番・三塁」でスタメン出場した。メジャー初失策を記録した。

４点ビハインドの３回２死一塁。パヘスの痛烈なゴロが岡本の正面に飛び、そのまま股の下を抜けていった。初失策となったが、後続を抑え、失点にはつながらなかった。

バットでは早速Ｈランプをともしていた。まずは２点を追う初回２死一塁で打席へ。１ストライクから左腕・ロブレスキの真ん中高め９３・３マイル（約１５０・１キロ）の直球を捉えた。打球速度１０４・５マイル（約１６８・１キロ）の痛烈な当たりで三遊間を破る左前安打を放った。

３点を追う第２打席は１死一塁で迎えた。しかし、遊ゴロ併殺に倒れた。

メジャー挑戦１年目の岡本はメジャーデビューから６戦連続安打をマーク。試合前時点で９試合に出場して打率２割３分５厘、２本塁打、３打点だった。三塁の守備では好プレーを連発。「日々、試行錯誤してやっています」と準備を整えてきた。

対戦相手のドジャースには大谷、山本、佐々木が所属。大谷は「１番・ＤＨ」でスタメン出場している。ブルージェイズとドジャースは昨季ワールドシリーズで激闘を繰り広げていた。今季加入した主砲が戦いをさらに熱くする。