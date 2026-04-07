きょう東証スタンダード市場に新規上場したヒトトヒトホールディングス<549A.T>は、午前９時ちょうどに公開価格４３０円を８円（１．９％）下回る４２２円で初値をつけた。



同社はイベントマネジメント、ビルマネジメント、人財サポートの３つが主な事業。イベントマネジメント事業ではスポーツを中心に不特定多数の観客や参加者が集まるイベントの安全を確保するほか、ビルマネジメント事業では商業施設やオフィスビル、学校などの施設警備や、施設周辺や施設駐車場、建築・建設・土木工事現場などでの交通誘導警備を手掛ける。また、人財サポート事業では移動体通信関連企業への一般事務などの人材派遣業と、モバイル機器や消費財を中心としたセールスプロモーション業を手掛けている。売出株式数３５０万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し５２万５０００株。主幹事は野村証券。



出所：MINKABU PRESS