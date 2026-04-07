「牛乳」の摂取に注意が必要な「年齢」とは？乳児と高齢者の正しい飲み方【管理栄養士解説】

牛乳の適切な摂取量は年齢や体の状態によって異なります。本章では、乳児や高齢者など注意が必要な年齢層に焦点を当て、それぞれに適した摂取方法や気をつけるべきポイントを具体的に説明します。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

牛乳摂取を控えるべき年齢層と状況

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

年齢や生活状況によって、牛乳の適切な摂取量や方法は変わってきます。ここでは、特に注意が必要な年齢層と状況について解説します。

乳児期における牛乳の取り扱い

1歳未満の乳児には、飲料として牛乳を与えることは避けてください。牛乳は母乳や調製粉乳と比べて、鉄分が少なく、タンパク質やミネラルの含有量が乳児の腎臓に負担をかける可能性があるためです。

母乳または育児用ミルクが、この時期の赤ちゃんにとって適切な栄養源です。離乳食が進んだ段階で、調理に少量の牛乳を使用することは問題ありませんが、飲料としての牛乳は1歳を過ぎてから与えることが一般的です。

1歳以降も、牛乳の与えすぎは鉄欠乏性貧血のリスクを高める可能性があります。1日あたり400mlから500ml程度を上限とし、バランスの取れた離乳食・幼児食と組み合わせることが推奨されています。アレルギーの有無を確認しながら、少量ずつ始めることも大切です。

高齢者における摂取の注意点

高齢者では消化機能の低下により、牛乳を飲むと下痢や腹部不快感が生じやすくなる方もいらっしゃいます。また、活動量の低下とともにエネルギー必要量も減少するため、牛乳の摂取が他の食品摂取を妨げる可能性も考慮すべきです。

一方で、高齢者は骨折リスクが高く、タンパク質やカルシウムの確保が重要です。牛乳が飲みにくい場合は、ヨーグルトやチーズ、牛乳を使った料理(シチュー、グラタンなど)で摂取する方法もあります。温めた牛乳のほうが飲みやすいという方もいらっしゃいます。

嚥下機能が低下している方では、牛乳をそのまま飲むと誤嚥のリスクがあります。とろみをつけたり、ゼリー状にしたりするなど、形態を工夫することで安全に摂取できる場合があります。言語聴覚士や管理栄養士のアドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ

牛乳と健康の関係は、単純に良い悪いで割り切れるものではなく、個人の体質、年齢、健康状態、生活習慣などによって異なります。骨折リスクについては、牛乳摂取だけでなく、総合的な栄養バランス、運動習慣、日光浴によるビタミンD合成など、多面的なアプローチが重要です。

カゼインは栄養価の高いタンパク質である一方、アレルギーや不耐症の原因となる可能性もあります。牛乳を飲んではいけない人は確かに存在し、乳糖不耐症、牛乳アレルギー、特定の疾患を持つ方などが該当します。

大切なのは、ご自身の身体の声に耳を傾け、不調を感じたら専門医に相談することです。血液検査やアレルギー検査によって、科学的根拠に基づいた判断が可能になります。自己判断で極端な食事制限をするのではなく、医師や管理栄養士のアドバイスを受けながら、ご自身に適した食生活を見つけていくことをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド（2019年改定版）」厚生労働省「日本人の食事摂取基準」

厚生労働省「平成27年度乳幼児栄養調査結果の概要」