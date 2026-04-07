大谷翔平が第2打席、内野安打で出塁　自己最長更新の41試合連続出塁　ドジャースはブルージェイズと対戦

◆トロント・ブルージェイズーロサンゼルス・ドジャース 6日（日本時間7日午前8時7分試合開始、ロジャースセンター）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でブルージェイズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番・DH」先発出場。ブルージェイズの岡本和真選手（29）は「4番・サード」でスタメンに名を連ねた。

大谷は5日のナショナルズ戦、第2打席で2試合ぶりとなる2号ホームランをマーク。自身最長となっている連続出塁を、日本選手2位タイとなる40試合に伸ばした。

一方の岡本はここまで2本のホームランを放っている。

歴史的死闘を演じた2025年ワールドシリーズと同じ顔合わせとなるこの対戦。ドジャースは昨季5勝5敗・防御率4.32のロブレスキ投手、一方のブルージェイズは昨季5勝5敗・防御率5.19、通算222勝の41歳、シャーザー投手が先発した。

大谷は1回表の第1打席、カウント0-2で3球目の外角へのチェンジアップを打ってセンターへのライナーでアウト。1死1塁となって4番テオスカー・フェルナンデスにレストスタンドへのツーランホームランが出てドジャースが2点を先制。

1回裏、2死1塁で4番・岡本がカウント0-1で2球目を打ってレフト前へのヒットで出塁。続く5番クレメントのライトへのタイムリーでブルージェイズが1点を返す。

3回表の先頭で大谷の第2打席、この回からマウンドに上がった2番手の左腕フレミングとの対戦。カウント2−2で5球目の低めシンカーを打ち、ピッチャーへのボテボテのゴロとなったが、これが内野安打となり出塁。ピッチャーの悪送球もあり2塁に進んだ。自己最長を更新する41試合連続出塁を果たし、日本人最長となるイチローの43試合連続出塁にあと「2」に迫った。

1死3塁となって3番フリーマンに左中間スタンドへのツーランホームランが飛び出し、大谷もホームに生還。ドジャースが4−1とリードを広げた。