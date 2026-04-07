レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が7日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。タイでの様子を投稿した。

「#TOYOTA」「#jetski」「#thailand」とハッシュタグをつけ、トヨタ社が冠スポンサーになっている「WATER PRO TOUR」のためにタイへ。くびれや脚線美が際立つ会場での青や黒のビキニ水着姿や、街の屋台などを散策する動画などを公開した。

また、「今週末はSHOOT BOXING 2026 act.2 2026年4月11日（土）東京・後楽園ホール 開場／17：00 開始／17：30 私は別のお仕事で行けずとても残念ですが、私の分まで応援してください」と「シュートガールズ」のコスチューム姿を添えて、呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「美しい」「大人かわいい」「カワ格好いい」「ひっくり返るくらいど美人」「プロポーションが素晴らしい」「スタイルも最強」「肌が綺麗」「オヘソさんもカワイイ」「素晴らしい谷間」「セクシー過ぎます」「女神すぎます」などのコメントが寄せられている。

水神は東京都出身。格闘技イベントK−1の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、盛り上げる様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。血液型A。