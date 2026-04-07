これ【ワークマン】で買えるの！？ 春の一軍に指名したい♡「おすすめシャツ」

気温が高くなってきて、シャツが主役のコーデを楽しめる春。各ブランドからデザイン豊富に展開されている中、編集部が注目したのは、ユニセックスで着用できる【ワークマン】の「メンズライン」のシャツ。今回は、丈夫な素材で作られたレジャーシーンにもぴったりのチェック柄シャツや、雑誌とコラボしたことで注目を集めているストライプシャツなど、春コーデの一軍アイテムになりそうなシャツをピックアップしてお届けします。

春コーデの即戦力に！ レジャーシーンにも使える最旬シャツ

【ワークマン】「ヘビーウエイトチェックシャツ」\1,790（税込）

チェック柄がトラッドなムードを醸し出し、サッと着るだけでトレンド感のある着こなしを楽しめそうなシャツ。ゆったりとしたビッグシルエットがこなれた印象も与えます。サイドスリット入りで動きやすく、UVカット機能付きなのもこれからの時期に嬉しいポイント。「耐久性があり型くずれしにくい、丈夫なヘビーウェイト素材」（公式オンラインストアより）を使用しているため、キャンプやピクニックなど春のレジャーシーンにもぴったりです。