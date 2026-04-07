明日の『風、薫る』“りん”見上愛、酔っ払った夫“亀吉”三浦貴大と口論
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第2週「灯（ともしび）の道」（第8回）が4月8日に放送される。
【写真】捨松（多部未華子）と出会う直美（上坂樹里）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第8回あらすじ
りんは娘の環（宮島るか）を懸命に育てていたが、ある夜、酔った夫の亀吉（三浦貴大）と口論になる。
一方、アメリカに憧れている直美は教会の炊き出しに向かう途中で、偶然、大山捨松（多部未華子）と出会う。しかし捨松はなぜか不満げな表情を浮かべる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】捨松（多部未華子）と出会う直美（上坂樹里）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第8回あらすじ
りんは娘の環（宮島るか）を懸命に育てていたが、ある夜、酔った夫の亀吉（三浦貴大）と口論になる。
一方、アメリカに憧れている直美は教会の炊き出しに向かう途中で、偶然、大山捨松（多部未華子）と出会う。しかし捨松はなぜか不満げな表情を浮かべる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。