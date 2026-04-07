機械メーカー・大川原化工機（横浜市）元顧問の相嶋静夫さんは、約11カ月間も自由を奪われ、保釈が認められないまま亡くなった。

遺族は、身体拘束を認めた裁判官の判断が違法だったとして6日、国に約1億7000万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。相嶋さんの逮捕や勾留、保釈請求の却下などに関わった裁判官は37人。裁判官が訴えられたのは、かなり異例の出来事だ。

相嶋さんは、軍事転用可能な機器を中国に不正輸出したとして、2020年3月、同社社長ら2人とともに警視庁に逮捕された。しかし、東京地検は初公判の直前に起訴を取り消した。これが「大川原化工機冤罪（えんざい）事件」である。

同社に対する容疑はまったく根拠のないものだったことが、すでに警察・検察に対する国家賠償請求訴訟で確定しており、つまり正式に「冤罪」だったと判断されている。逮捕された3名のうち2名は保釈が認められるまで1年近く拘置所に勾留された。勾留中に胃がんが見つかった相嶋さんは東京地裁に8度の保釈請求をしたが、「証拠隠滅を疑う理由がある」などとして認められなかった。

この冤罪事件で、警察・検察幹部は遺族に謝罪し、警視庁公安部幹部ら19人が処分された。しかし、起訴した東京地検の担当検察官に処分はなかったといわれる。国賠訴訟で違法性が確定したにもかかわらず、検察組織内での処分は見送られ、再検証も否定された。これら事実から、検察が真摯（しんし）に反省しているようには見えない。

日本の警察・検察は、無罪を主張（否認）または黙秘する被疑者・被告人に対し、自白を引き出す目的で長期にわたる身柄拘束（勾留）や保釈の却下を繰り返す。

この刑事司法のあり方は「人質司法」と呼ばれ、国際人権団体等から冤罪の温床や推定無罪原則への違反として強く批判されている。長年、日弁連も改善を求めている。

人質司法の議論では、批判の矛先は捜査機関に向かいがちだが、大元は裁判官たちの判断である。逮捕状を発付するのも、勾留状を発付するのも、保釈請求を認めるかどうか判断するのも裁判官だ。

大川原化工機冤罪事件では、自らの良心に従って独立して判断を行うべき裁判官が、暴走する捜査機関に歯止めをかけることなく要求を追認し続けた。相嶋さんと同じように、今後も人質司法の被害者が生み出される可能性は否定できない。