山形県酒田市の住宅街で、火の気のない場所から出火する不審な火災が相次いでいます。6日の夜にも物置小屋が焼ける火事があり、これで短期間に起きた火事は5件目となりました。警察は不審火の疑いも視野に捜査を強めています。

【写真を見る】酒田市で5件の不審な火災…焼けているのはほとんど「物置小屋」 警察は放火・連続不審火も視野に捜査（山形）

またも住宅街に緊張が走りました。 ６日の午後9時すぎ、酒田市東泉町2丁目の住宅敷地内にある物置小屋で、パトロール中の警察官が炎が上がっているのを発見しました。

警察官はすぐに自力で消火にあたるとともに119番通報し、火はおよそ30分後に消し止められました。この火事で物置小屋の棚や天井の一部が焼けましたが、けが人はいませんでした。

現場で相次ぐ「不審な火事」

現場周辺では、異常なペースで火災が発生しています。一連の火災を振り返ると、まず先月29日、東泉町3丁目で車の中が焼ける火災が発生。その翌日の30日には、午後8時半ごろに駅東1丁目で物置が焼け、そのわずか2時間後には、300メートルほど離れた東泉町2丁目で再び物置から火が出ました。

さらに今月2日の夜にも、同じく東泉町2丁目で車庫兼物置から火が出ていて、６日の火災現場も、そのすぐ近くでした。

これまでに起きている5件の火災は、いずれも夜間に「火の気のない物置や車両」から出火しているという共通点があります。

警察が捜査

警察と消防は、短期間に半径数百メートルの範囲で火災が集中していることから、放火・不審火の可能性もあるとみて、鑑識作業を行うなどの捜査を行っています。

警察は近隣住民に対し、物置や車両・車庫の施錠をすることや、家の周りにゴミなどの燃えやすいものを置かないよう、注意を呼びかけています。

画像：6日の現場