◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

現役２位の通算２２２勝を誇るブルージェイズのＭ・シャーザー投手（４１）が６日（日本時間７日）、本拠地・ドジャース戦に先発し、２回２安打２失点で降板した。３６球でマウンドを降りたため、４１歳のレジェンド右腕に何かしらのアクシデントが起きた可能性もある。

初回はＴ・ヘルナンデスに先制２ランを浴びていたが、２回は２死一塁で９番の金慧成（キム・ヘソン）を中飛に打ち取って無失点としていた。ただ、この日の直球の平均球速は９２・１マイル（約１４８・２キロ）で、前回登板の９３・４マイル（約１５０・３キロ）より約２キロ遅くなっていた。

昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）の再戦となった今カード。ブルージェイズは３勝３敗で迎えた同第７戦で逆転負けを喫し、世界一を目前で逃しただけに、期する思いがあるだろう。第７戦で先発マウンドに上がっていたシャーザーもその１人。「あの経験は決して忘れることのないこと。我々は勝つために何が必要かを理解して、その感覚を共有している。必要な小さなことを全て正しくやって、自分を勝利に導かなければいけない。再び夢をかなえるためには、克服すべき課題を克服し、準備を進めなければいけない」と話していた。