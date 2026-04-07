◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 練習日（６日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）６日＝星野浩司】昨年の日本オープン覇者でマスターズ初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）が練習ラウンドを行い、大会への意気込みを語った。

東北福祉大の先輩・松山英樹（ＬＥＸＵＳ）と初ラウンド。「何と言っても、グリーンの傾斜と距離の長さがすごい」と警戒を強めた。昨季平均パット１位のパット巧者だが、「ガラス」とも表現される速いグリーンに対し「あの傾斜なので、相当１パットが厳しい。ショットもなるべくセンターに打っていきたいマネジメントで、普段の試合よりバーディーチャンスはつきにくい。ロングホールで３つバーディーを取りたい」とプランを明かした。

先月下旬に渡米し、ロサンゼルスに約１０日間滞在しながら準備を重ねてきた。マスターズ対策としてスイングを変え、５８度ウェッジのバウンスを１０度から８度に変更。９日開幕の大舞台へ「まずは予選通過したい。２日間でしっかり決勝ラウンドに進めるように頑張る。残りの２日間をどれだけ上位に行けるかが目標」と気を引き締めた。