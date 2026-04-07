元日向坂４６の佐々木久美が、７日までに自身のインスタグラムを更新。日向坂４６を卒業して１年が経過したことを報告した。

佐々木は「４月６日、日向坂４６を卒業してから１年が経ちました ひとりになってからもとても充実していて楽しかったのですが、間違いなく日向坂４６という場所で活動できた時間のおかげでの１年でした。いまだにぬくもりをくれる日向坂は私にとってとても大切な存在 一年前のあの日のことはずっと忘れません」とつづり、純白のドレスに身を包んだ日向坂時代のライブの写真などをアップした。

続けて「大切な宝物を無くさないようにこれからも頑張ります 変わらず味方でいてくれる皆さま、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします！」と記し、投稿を締めた。

この投稿には「１年経つの早すぎるー！！！いまもこうやって久美ちゃんの活躍を見守ることができて幸せだよ〜久美ちゃんは、これからもこの先もずっと１番の推し！」「日向坂４６のくみちゃんを応援した日々も、卒業してから一年もずっと楽しくて幸せ者です」「最高最強Ｃａｐｔａｉｎ」「これからもずっとついていきますよー！！！」「いつまでも大好きです！」などのコメントが寄せられている。