◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４１試合連続出塁をマークした。３回先頭の２打席目に投手への内野安打を放った。

昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁がついに「４１」にまで自己記録を伸ばし、日本人史上２位タイとなった。イチロー（マリナーズ）が０９年４〜６月に作った日本人記録の「４３」にもあと「２」と迫った。

長打力が持ち味の大谷だが、決して調子が上向かない試合や、厳しい攻めにあった試合もあったが、冷静に四球を選ぶなどして毎試合出塁を続けてきた。ロバーツ監督も「重要だ。相手投手は翔平に対してとても慎重に攻めてくる。だから安打でも四球でも出塁することが重要。ＭＬＢで４０試合も連続で出塁することは簡単なことではない、とても価値のあることだ」とたたえていた。

３月３１日（同４月１日）には投手としても自己最長を更新する「２２回３分の２」連続無失点の記録を樹立。いまだ無失点は続いており、投打で自己記録を更新し続けている。あす７日（同８日）にも出塁して４２試合連続出塁となれば、先発が予定されている８日（同９日）のブルージェイズ戦で、イチローの持つ日本人記録「４３試合連続出塁」を狙うことになる。

この日の試合前には、８日（同９日）の先発登板へ向けてブルペン入りして２６球を投げて調整していた。

◆日本人メジャーの連続試合出塁記録

１ イチロー（マリナーズ）４３ ２００９年

２ 大谷翔平（ドジャース）４１ ２０２５年〜現在

３ イチロー（マリナーズ）４０ ２００４年

４ イチロー（マリナーズ）３８ ２００４年

４ イチロー（マリナーズ）３８ ２００１年

※メジャー記録はテッド・ウィリアムズ（１９４９年）の８４試合