東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6918　高値0.6938　安値0.6876

0.7007　ハイブレイク
0.6973　抵抗2
0.6945　抵抗1
0.6911　ピボット
0.6883　支持1
0.6849　支持2
0.6821　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5711　高値0.5745　安値0.5681

0.5808　ハイブレイク
0.5776　抵抗2
0.5744　抵抗1
0.5712　ピボット
0.5680　支持1
0.5648　支持2
0.5616　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3911　高値1.3948　安値1.3902

1.3985　ハイブレイク
1.3966　抵抗2
1.3939　抵抗1
1.3920　ピボット
1.3893　支持1
1.3874　支持2
1.3847　ローブレイク