東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6918 高値0.6938 安値0.6876
0.7007 ハイブレイク
0.6973 抵抗2
0.6945 抵抗1
0.6911 ピボット
0.6883 支持1
0.6849 支持2
0.6821 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5711 高値0.5745 安値0.5681
0.5808 ハイブレイク
0.5776 抵抗2
0.5744 抵抗1
0.5712 ピボット
0.5680 支持1
0.5648 支持2
0.5616 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3911 高値1.3948 安値1.3902
1.3985 ハイブレイク
1.3966 抵抗2
1.3939 抵抗1
1.3920 ピボット
1.3893 支持1
1.3874 支持2
1.3847 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6918 高値0.6938 安値0.6876
0.7007 ハイブレイク
0.6973 抵抗2
0.6945 抵抗1
0.6911 ピボット
0.6883 支持1
0.6849 支持2
0.6821 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5711 高値0.5745 安値0.5681
0.5808 ハイブレイク
0.5776 抵抗2
0.5744 抵抗1
0.5712 ピボット
0.5680 支持1
0.5648 支持2
0.5616 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3911 高値1.3948 安値1.3902
1.3985 ハイブレイク
1.3966 抵抗2
1.3939 抵抗1
1.3920 ピボット
1.3893 支持1
1.3874 支持2
1.3847 ローブレイク