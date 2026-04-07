俳優の佐藤藍子（48）が5日、最新ショットを披露。「変わらない美しさ」「久しぶり、かわい〜い！」など、反響が寄せられている。

【映像】佐藤藍子の最新ショット（複数カット）

1992年に「第6回全日本国民的美少女コンテスト」でグランプリを受賞し、芸能界デビューした佐藤。NHK連続テレビ小説「ちゅらさん」やフジテレビ系「奇跡体験！アンビリバボー」の司会を務めるなど、マルチに活動してきた。

私生活では2007年に乗馬インストラクターの男性と結婚し、千葉県香取市へ移住。Instagramでは馬に乗る姿や、朝4時からの放牧の様子、動物たちに囲まれる動画など、自然の中での暮らしぶりを公開してきた。

お花見をする最新ショットに反響

2026年4月5日には、およそ1カ月ぶりにInstagramを更新。「皆様ーお久しぶりぶりですっっ。お花見しましたー。我が家は人間よりも、フサフサモフモフの生き物さん達が多い。フサフサモフモフさん達には、ちょうど良い季節。少しでも過ごしやすい季節が長いといいなぁと願う。今年も美しく咲いてくれてありがとう、桜さーん」とつづり、ペットたちに囲まれながらお花見をする最新ショットを披露した。

この投稿には「これからも家族とのステキな時間を大事にしてくださいね」「賑やかで楽しそうなご家族ですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）