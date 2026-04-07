・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝１１２．４１ドル（＋０．８７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４６８４．７ドル（＋５．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７２６６．１セント（－７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９５．２５セント（－３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５４．００セント（＋１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６６．７５セント（＋３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３８２．４６（＋１．４４）

出所：MINKABU PRESS