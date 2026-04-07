６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝１１２．４１ドル（＋０．８７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６８４．７ドル（＋５．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７２６６．１セント（－７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９５．２５セント（－３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５４．００セント（＋１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６６．７５セント（＋３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３８２．４６（＋１．４４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝１１２．４１ドル（＋０．８７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６８４．７ドル（＋５．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７２６６．１セント（－７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９５．２５セント（－３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５４．００セント（＋１．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６６．７５セント（＋３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３８２．４６（＋１．４４）
出所：MINKABU PRESS