６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１６５ドル高 ナスダックは４日続伸 ６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１６５ドル高 ナスダックは４日続伸

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６日の米株式市場では、ＮＹダウが前営業日比１６５．２１ドル高の４万６６６９．８８ドルと反発。イラン情勢を巡るニュースに市場の関心が向かうなかで、前週末発表の米雇用統計に対する反応は限定的なものとなった。米国とイランの停戦交渉を巡る悲観と楽観が交錯し、持ち高調整主体の展開となった。



ボーイング＜BA＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が堅調。エンコンパス・ヘルス＜EHC＞が値を飛ばし、ブート・バーン・ホールディングス＜BOOT＞やフーボーＴＶ＜FUBO＞、ＡＭＣエンターテインメント・ホールディングス＜AMC＞が大幅高となった。半面、ＩＢＭ＜IBM＞やセールスフォース＜CRM＞が冴えない展開。マケッソン＜MCK＞とロブロックス＜RBLX＞が水準を切り下げた。



ナスダック総合株価指数は１１７．１５ポイント高の２万１９９６．３３と４日続伸した。アップル＜AAPL＞が買われ、アルファベット＜GOOG＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞がしっかり。マイクロン・テクノロジー＜MU＞やアップロビン＜APP＞、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス＜STX＞が高く、ソレノ・セラピューティクス＜SLNO＞が急伸した。一方、テスラ＜TSLA＞が軟調。ビリジアン・セラピューティクス＜VRDN＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS