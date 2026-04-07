タレントの鈴木蘭々（50）が7日までに自身のブログを更新。芸能界への私見をつづった。

「芸能という世界と人格破綻者」のタイトルで投稿。「あくまでも あくまでも個人的な感想なんですけど」と前置きしつつ「なんか芸能の世界って人格破綻者を生み出す確率が高い気がします 壊れてる人って本当に壊れてます」とつづった。

「でも結構壊れてる人ほど物凄い才能があったりするのも事実で ひとたび自分ではコントロール出来ないほど世間が動き始めて人気が出ると 今まで持っていた信念とか自我とか結構簡単に置き去りにされてしまいます。でもそこで壊れてしまう人って 基本、人一倍繊細な人なんだと思います」と記した。

「因みにここで言う壊れている、の定義は薬物に依存したりお酒に依存したり性に依存し過ぎたりして周りに迷惑をかける人 繊細過ぎて誰のことも信頼出来なくなってしまったが故なのか 攻撃的でキレやすくなってしまったりして人間関係が上手く構築出来ない状態にまでなってしまっている みたいな人の事を言っています」と補足。「自我を抑圧され過ぎたせいなのか…なんなのかはわかりませんが 自分の心から生まれた苦しみや悲しみにフォーカスし過ぎて抜け出せなくなってる感じの人みたいな…」とした。

「売れたりするとさまざまな重圧が表に出てる人に集中するのも確かで 人が沢山寄ってくるのもその人の才能や存在がそのいっときお金になるからで 表面の姿形、才能は愛されてもそれ以外のものは愛されない」「自分は単なる商品であり 時には他人の欲の捌け口であり 与える側にいるようで 実は搾取される側の人間であり お金にならなければ簡単に見放される世界である という本質に本人が気がついてしまって更にそれに傷ついてしまったりすると 物凄く孤独になったりして壊れていくのかもしれません」とつづった。

「本来は姿形、才能が愛されてるだけでも素晴らしい事ではあるんだけど 人間て欲張りで 実はろくでもない部分も丸ごと愛して貰わないと本当の意味で癒されないという生き物でもありますから 物理的成功＝癒し とはならないようです」とした。

「今日はなんで突然こんな事を書いているのかと言いますと 先日久しぶりに会った人と食事をして色んな話題を話す中で 芸能界…とんでもない感じに仕上がってる人ってまだまだいるんだなぁ…と思ったからです。（日本だけの話ではない）」と説明。「私は13年前に起業して全ては自己責任！！の元 なんのしがらみもなく今は基本マイペースな感じでうっすら芸能＆一般職務もこなす感じのスタイルで 気の合う人達と一緒にお互い楽しく仲良く進めてく感じでやっているので（勿論大変な事も日々ある） 過去に通った激動を忘れかけてましたけど 昔と随分変わったとはいえ芸能の世界はまだまだ激しい…というか上に行けば行くほど激しくなるのはどの世界も一緒なのかな」と記した。

「人が羨ましがるような何かを手に入れてしまう時はそれなりの物を手放さなきゃならない事も同時に訪れる事がある という認識とそれに伴う覚悟がないとまともにはやってられないですね」とつづった。