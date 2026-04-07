二宮和也×オードリー若林正恭『シークレットNGハウス』season2の配信が決定！
バラエティー番組『シークレットNGハウス Season2』が、5月22日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定した。前回に引き続き、二宮和也と若林正恭（オードリー）がMCを務める。
【動画】プレーヤーたちが疑心暗鬼に 前作『シークレットNGハウス』ゲーム映像
『シークレットNGハウス』は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む心理戦バラエティー。MC（ゲームマスター）の二宮と若林がひそかに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8名の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
プレーヤーたちは、日常の何気ない言葉やしぐさの中に潜む“NG”を探り合いながらゲームを進行。思わぬ一言や何気ない動作がNGにつながる可能性もあり、互いの行動を警戒しながら心理戦が展開されていく。
さらにSeason2では二宮と若林がゲームのプロデュースにもより関わり、ルールもアップデート。これまではNGを3回出した時点で即脱落となっていたが、今シーズンではステージごとにNG数に応じて脱落者が決定する方式へと変更された。これによりNGを避けるだけでなく、相手のNGを誘発させる駆け引きや読み合いがより重要となり、ゲームはさらにスリリングな展開へと進化している。
またステージ構成やアクティビティのバリエーションもスケールアップ。わずかな言動の変化を探り合う緊張感の中、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか―予測不能のゲームが繰り広げられる。
二宮と若林は別室からプレーヤーたちの様子をモニタリングしながらゲームをコントロール。プレーヤーの心理や戦況をリアルタイムで見極めながら、次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。
さらに配信決定にあわせてティザービジュアルが解禁された。MCの二宮と若林がそれぞれカードを手に、不敵な表情で並び立つ姿が印象的に描かれている。背景にはカードが舞い、ゲームの緊張感とスリリングな心理戦を予感させるデザインに。前シーズンからスケールアップしたシークレットNGハウスの開幕を感じさせるビジュアルとなっている。
『シークレットNGハウス Season2』は、Prime Videoにて5月22日より独占配信（全4話）。
【動画】プレーヤーたちが疑心暗鬼に 前作『シークレットNGハウス』ゲーム映像
『シークレットNGハウス』は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む心理戦バラエティー。MC（ゲームマスター）の二宮と若林がひそかに設定する「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を回避しながら、プレーヤーたちはトークやさまざまなアクティビティに挑戦していく。各ジャンルから集結した8名の人気芸能人がゲームに挑戦し、プレーヤーたちは賞金をかけて疑心暗鬼の心理戦を繰り広げる。
さらにSeason2では二宮と若林がゲームのプロデュースにもより関わり、ルールもアップデート。これまではNGを3回出した時点で即脱落となっていたが、今シーズンではステージごとにNG数に応じて脱落者が決定する方式へと変更された。これによりNGを避けるだけでなく、相手のNGを誘発させる駆け引きや読み合いがより重要となり、ゲームはさらにスリリングな展開へと進化している。
またステージ構成やアクティビティのバリエーションもスケールアップ。わずかな言動の変化を探り合う緊張感の中、誰がNGを引き出され、誰が最後まで生き残るのか―予測不能のゲームが繰り広げられる。
二宮と若林は別室からプレーヤーたちの様子をモニタリングしながらゲームをコントロール。プレーヤーの心理や戦況をリアルタイムで見極めながら、次なる“シークレットNG”を仕掛けていく。
さらに配信決定にあわせてティザービジュアルが解禁された。MCの二宮と若林がそれぞれカードを手に、不敵な表情で並び立つ姿が印象的に描かれている。背景にはカードが舞い、ゲームの緊張感とスリリングな心理戦を予感させるデザインに。前シーズンからスケールアップしたシークレットNGハウスの開幕を感じさせるビジュアルとなっている。
『シークレットNGハウス Season2』は、Prime Videoにて5月22日より独占配信（全4話）。