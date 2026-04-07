Snow Man深澤辰哉＆阿部亮平が体を張りまくり！ 今夜の『華大さんと千鳥くん』
4月7日22時からの『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（カンテレ・フジテレビ系）に、Snow Man・深澤辰哉、阿部亮平がゲスト出演。2人が体を張りまくり、東京ドームシティで「スパイ7分の1」企画に挑初戦する。
【写真】深澤辰哉、かまいたちとの再共演に「なつかしさもありました」 阿部亮平「いつもと違ったSnow Manを楽しんでいただけると思う」
ゲストの2人、博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司を含めた7人が、「熱々おでんボウリング」、「カーリングdeスコアゲット」、「パイプボールリレー」の3つのゲームにチャレンジ。
最初にくじ引きで“スパイ”が1人決定。スパイは正体を隠したままチームに入り込み、ゲームの成功を邪魔するのが使命となる。成功するたびにプレーヤーが賞金10万円獲得、失敗すればスパイが失敗報酬10万円を獲得する。
さらに最後の「スパイ投票」でスパイを見破れなければ…獲得賞金は全て没収。スパイも見破られると報酬を得られないため、わずかなミスや一言が疑惑の引き金になる、緊張感あふれる心理戦が展開する。
今回が「スパイ7分の1」初挑戦の阿部と深澤は、Snow Manの佐久間大介、向井康二、目黒蓮が参戦した回を見たという。深澤は「ちょっとピュアすぎたのかな」と分析し「今日はどちらかというとピュアじゃない２人が来たので」とニヤリ。これにMCの濱家隆一（かまいたち）は「阿部くんはピュアなイメージがあった」と驚くも、阿部は「そうですよ」とアピール。しかし深澤が「本当は腹黒いです」と即座に暴露し、波乱の幕開けとなる。
さらに阿部は「佐久間からアドバイスをもらってきました」と自信満々。「スパイになっても下手に動かず、○○を待て」というその的確なアドバイスに芸人たちは大爆笑。スパイを決めるくじ引きでは阿部の表情に全員「冷静な感じ」と観察。一方、深澤は「笑みがなくなった」「なんか引き締まった」と芸人たちから揺さぶりをかけられて、オドオドしてしまう。
最初のチャレンジは「熱々おでんボウリング」。阿部は「クイズ以外は凡なので」とボウリングの腕前を心配。深澤は「猫舌なんです」と熱々おでんに不安な表情を見せるが…全力で熱々おでんボウリングに挑戦する二人に、ノブが思わず「音楽活動に支障が出る！」とツッコミ。
続く「カーリングdeスコアゲット」では、阿部がミラクルショットで大活躍。ところが山内から難癖を付けられてしまい、持ち前の頭脳で論破を試みる。一方深澤は、まさかのミスショット連発で…「ちゃんと結果残しますから！」とリベンジを志願するも、予想外の大失態をしでかすことに。
最後の「パイプボールリレー」では、深澤が「ノーミスで疑いを晴らします」と背水の陣で挑むも…ここでまさかすぎるノブの怪しい動きに一同がザワつき、スパイ候補として急浮上。ここぞとばかりに深澤が追及するが、ノブは「こいつヤバ！」と逆に深澤を疑い返す。さらに阿部も「ノブさんへのなすりつけムーブが強い」と冷静に指摘し、疑惑はますます混迷を極めていく。
そして大悟が、ある芸人の特徴に気づき、一同ハッとする場面も。果たしてスパイの正体は…。全員が膝から崩れ落ちる衝撃の結末が待つ。
収録後深澤は、「普段この番組を見ているときからスパイを予想しながら見ているのですが、実際に参加すると緊張感がありましたね。久しぶりに体を張って、バラエティーを感じることができました。ぼくたちが体を張っていた当時の番組MCが、かまいたちのおふたりだったので、なつかしさもありました。全ゲーム楽しかったですが、難易度が高く、途中まで誰がスパイか本当に分からなかったです。後半から動きがありましたが、少しでもおかしな行動をしたらあんなに詰められるんだと、驚きました」と感想を。
「久しぶりにSnow Manのペアで自分たち以外の番組に出演できたので、ぜひ楽しみにしていてください」とメッセージをおくった。
阿部は「これまでこの番組に出演したSnow Manメンバーを見ていたので、他のメンバーのようにスパイを引いてしまうんじゃないかという気がしていました。ロケスパイという特別な機会に呼んでもらえてうれしかったです。スパイを疑い合うところがこの企画の特におもしろいところだと思うので、前半の展開にはソワソワしましたね」と話す。
そして「ぼくたち二人がスパイだと疑われたときに、どう立ち回っているのかを注目してもらえたら、いつもと違ったSnow Manを楽しんでいただけると思います」と言葉を寄せた。
『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』は、カンテレ・フジテレビ系にて4月7日22時放送。
【写真】深澤辰哉、かまいたちとの再共演に「なつかしさもありました」 阿部亮平「いつもと違ったSnow Manを楽しんでいただけると思う」
ゲストの2人、博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司を含めた7人が、「熱々おでんボウリング」、「カーリングdeスコアゲット」、「パイプボールリレー」の3つのゲームにチャレンジ。
最初にくじ引きで“スパイ”が1人決定。スパイは正体を隠したままチームに入り込み、ゲームの成功を邪魔するのが使命となる。成功するたびにプレーヤーが賞金10万円獲得、失敗すればスパイが失敗報酬10万円を獲得する。
今回が「スパイ7分の1」初挑戦の阿部と深澤は、Snow Manの佐久間大介、向井康二、目黒蓮が参戦した回を見たという。深澤は「ちょっとピュアすぎたのかな」と分析し「今日はどちらかというとピュアじゃない２人が来たので」とニヤリ。これにMCの濱家隆一（かまいたち）は「阿部くんはピュアなイメージがあった」と驚くも、阿部は「そうですよ」とアピール。しかし深澤が「本当は腹黒いです」と即座に暴露し、波乱の幕開けとなる。
さらに阿部は「佐久間からアドバイスをもらってきました」と自信満々。「スパイになっても下手に動かず、○○を待て」というその的確なアドバイスに芸人たちは大爆笑。スパイを決めるくじ引きでは阿部の表情に全員「冷静な感じ」と観察。一方、深澤は「笑みがなくなった」「なんか引き締まった」と芸人たちから揺さぶりをかけられて、オドオドしてしまう。
最初のチャレンジは「熱々おでんボウリング」。阿部は「クイズ以外は凡なので」とボウリングの腕前を心配。深澤は「猫舌なんです」と熱々おでんに不安な表情を見せるが…全力で熱々おでんボウリングに挑戦する二人に、ノブが思わず「音楽活動に支障が出る！」とツッコミ。
続く「カーリングdeスコアゲット」では、阿部がミラクルショットで大活躍。ところが山内から難癖を付けられてしまい、持ち前の頭脳で論破を試みる。一方深澤は、まさかのミスショット連発で…「ちゃんと結果残しますから！」とリベンジを志願するも、予想外の大失態をしでかすことに。
最後の「パイプボールリレー」では、深澤が「ノーミスで疑いを晴らします」と背水の陣で挑むも…ここでまさかすぎるノブの怪しい動きに一同がザワつき、スパイ候補として急浮上。ここぞとばかりに深澤が追及するが、ノブは「こいつヤバ！」と逆に深澤を疑い返す。さらに阿部も「ノブさんへのなすりつけムーブが強い」と冷静に指摘し、疑惑はますます混迷を極めていく。
そして大悟が、ある芸人の特徴に気づき、一同ハッとする場面も。果たしてスパイの正体は…。全員が膝から崩れ落ちる衝撃の結末が待つ。
収録後深澤は、「普段この番組を見ているときからスパイを予想しながら見ているのですが、実際に参加すると緊張感がありましたね。久しぶりに体を張って、バラエティーを感じることができました。ぼくたちが体を張っていた当時の番組MCが、かまいたちのおふたりだったので、なつかしさもありました。全ゲーム楽しかったですが、難易度が高く、途中まで誰がスパイか本当に分からなかったです。後半から動きがありましたが、少しでもおかしな行動をしたらあんなに詰められるんだと、驚きました」と感想を。
「久しぶりにSnow Manのペアで自分たち以外の番組に出演できたので、ぜひ楽しみにしていてください」とメッセージをおくった。
阿部は「これまでこの番組に出演したSnow Manメンバーを見ていたので、他のメンバーのようにスパイを引いてしまうんじゃないかという気がしていました。ロケスパイという特別な機会に呼んでもらえてうれしかったです。スパイを疑い合うところがこの企画の特におもしろいところだと思うので、前半の展開にはソワソワしましたね」と話す。
そして「ぼくたち二人がスパイだと疑われたときに、どう立ち回っているのかを注目してもらえたら、いつもと違ったSnow Manを楽しんでいただけると思います」と言葉を寄せた。
『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』は、カンテレ・フジテレビ系にて4月7日22時放送。