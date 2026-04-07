◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 練習日（６日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）６日＝星野浩司】昨年の日本オープン覇者でマスターズ初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）が、２０２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）と９ホールの練習ラウンドを行った。

東北福祉大の先輩で、１５度目のマスターズ出場となる松山と初めてラウンド。「うれしかった。松山さんは淡々とやると思うので、あまり聞いて邪魔するのも違うので、見て学んでいました。アイアンの入れ方とか、球の質が違うなと思った」と松山の一挙手一投足に目をやった。

傾斜の強いグリーンに向けて松山が打つ場所と同じエリアからアプローチやパットを練習。「間近で見て、こういうとこからこう練習するんだ、こういうところに時間配分を使うんだと見て学んだ」と振り返った。時折、談笑する場面もあったが「プライベートな話をしてた」と明かし、９番を終えるとガッチリ握手を交わした。

４日にコース入りし、５日は１８ホール、この日は９ホールをプレーした。「アップダウンもすごいし、距離もすごい長い。グリーンの傾斜がとにかくすごい」と驚きの表情。「外した時のこのピンのここ…とかやってたら、正直、時間は足りない。気をつけるポイントがたくさんありすぎて難しい。こんなところでやっていいのかというくらい難しい」と本音を明かしたが、９日の初日に向けて調整を重ねていく。