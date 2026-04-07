俳優のデイビッド・コレンスウェットが演じるスーパーマンは、女優ミリー・オールコックのスーパーガールにとって、「兄のような存在」となるようだ。6月26日に公開予定の映画「スーパーガール」で再びクラーク・ケント／カル＝エル役を演じるデイビッド、ミリー演じるスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルとの関係性をクレイグ・ギレスピー監督が明かした。



【写真】気になる関係 ミリー・オールコック演じるスーパーガール

ギレスピー監督はエンターテイメント・ウィークリー誌にこう話す。「彼らはいとこですが、兄妹のような、時に対立するような関係にあります」「彼は手を差し伸べるような優しく、我慢強い男性であるのに対し、彼女は方法を模索しつつ、自分自身を探し出そうとします」



カル＝エルは赤ん坊のころに地球にやって来たが、カーラ・ゾー＝エルはクリプトンで育った後、いとこを助けるために送られてくるという設定について、ギレスピー監督は、「彼らは全く異なる幼少期を過ごしています。スーパーマンはトラウマを経験していないのです」「スーパーマンは愛情にあふれた家庭に育ち、自分の役割のために準備されていたかのようなものですが、スーパーガールはトラウマを経験し、大きくなってからその役割を押し付けられたようなもので、それに順応しなければならないのです」と続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）