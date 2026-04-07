◇インターリーグ ドジャース―ブルージェイズ（2026年4月6日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）、本拠でのドジャース戦に「4番・三塁」で出場。第1打席で2試合ぶりの安打を放った。

強烈な打球に球場からは大きな歓声が沸き起こった。2点を先行されて迎えた初回2死一塁、ドジャース先発・ロブレスキの投じた93.3マイル（約150.1キロ）直球を強振。速度104.5マイル（約168.1キロ）を計測した打球は三遊間を鋭く破り、左前に達する安打となった。好機を広げると、次打者・クレメントが右前に適時打を放った。

開幕から6試合連続安打と最高のスタートを切ったが、初めてのビジター試合となった3日（同4日）からのホワイトソックス3連戦では計10打数1安打0打点で、6つの三振を喫した。開幕からこの試合まで、39打席で17三振。それでもワールドシリーズ（WS）の再戦となった昨季のワールドチャンピオンとの一戦で本来の打力を見せた。

シュナイダー監督は5日（同6日）の試合後、岡本について「彼は初めて対戦する投手や、これまで見たことのない角度や球種の変化に直面しているところ。だから当然、順応していく必要がある。おそらくシーズン前半は、その調整の期間になるだろう」と順応期間であることを強調。守備面での貢献を強調した上で「和真はコンタクト能力に優れている選手だし、これから良い打席を積み重ねてくれることを期待している」と話していた。