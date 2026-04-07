「日本と戦えると知って興奮した」豪州指揮官は意気盛ん。最終節でヤングなでしこと対戦。18歳FWは「待ち切れない」【U-20女子アジア杯】
タイで開催されているU-20女子アジアカップで、日本はグループステージC組で２連勝を飾った。井尻明監督が率いるヤングなでしこはインドに６−０、台湾に２−０で勝利し、勝点６で決勝トーナメント進出を決めた。
最終節の相手は、同じく２連勝しているオーストラリア。台湾に５−０、インドにも５−０。日本と勝点は同じだが、得失点差で２ポイント、上回りグループ首位に立つ。
オーストラリアサッカー協会の公式サイトによれば、インド戦でハットトリックを達成したスカイ・ハルマリックは「とても満足しています」と喜び、「今日のチーム全体のパフォーマンスは良かった。交代選手の活躍が大きな違いを生み出しました。次の日本戦に向けて、私たちが目ざす、まさにそのステップです」と語った。
18歳のFWは「勝利は私たちにとって大きな自信につながります」とし、「ゴール前での調子が良いのは好材料。とにかく、この挑戦にすごくワクワクしているし、対戦が待ち切れない」と日本戦に向けて意気込む。
現地メディア『FOOTBALL360』は、アレクサンダー・エパキス監督のコメントを伝える。「（インド戦で）一歩前進だ。もっと大きなステップを踏みたい」と気合を入れる指揮官は、次のように話す。
「抽選結果が出た時、日本と戦えると知ってすごく興奮した。彼女たちとの試合で最高のパフォーマンスを見せたいし、自分たちの最高のサッカーがどんなものか確かめたい。準備はできている」
オーストラリアは引き分け以上で首位通過が決まる。２位の日本が逆転するには勝利以外にない。注目の一戦は、日本時間で４月８日の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
最終節の相手は、同じく２連勝しているオーストラリア。台湾に５−０、インドにも５−０。日本と勝点は同じだが、得失点差で２ポイント、上回りグループ首位に立つ。
オーストラリアサッカー協会の公式サイトによれば、インド戦でハットトリックを達成したスカイ・ハルマリックは「とても満足しています」と喜び、「今日のチーム全体のパフォーマンスは良かった。交代選手の活躍が大きな違いを生み出しました。次の日本戦に向けて、私たちが目ざす、まさにそのステップです」と語った。
現地メディア『FOOTBALL360』は、アレクサンダー・エパキス監督のコメントを伝える。「（インド戦で）一歩前進だ。もっと大きなステップを踏みたい」と気合を入れる指揮官は、次のように話す。
「抽選結果が出た時、日本と戦えると知ってすごく興奮した。彼女たちとの試合で最高のパフォーマンスを見せたいし、自分たちの最高のサッカーがどんなものか確かめたい。準備はできている」
オーストラリアは引き分け以上で首位通過が決まる。２位の日本が逆転するには勝利以外にない。注目の一戦は、日本時間で４月８日の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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