「昔ながらの風情のある風景」福岡県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”ランキング！ 「小倉城」を抑えた1位は？【2026年調査】
全国各地から続々と満開の便りが届き、街中が薄紅色に染まるお花見シーズンのピークを迎えました。心浮き立つこの季節に、多くの人が「一度は訪れてみたい」と憧れる人気スポットの数々をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、福岡で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、福岡で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：小倉城（北九州市小倉北区）／64票北九州市のシンボルである小倉城は、風格ある白壁の天守と、切り石を使わず自然石を積み上げた「野面積み」の石垣とのコントラストが美しい名城です。春になると、天守閣を取り囲むように約300本のソメイヨシノが咲き誇り、歴史情緒あふれる景観を楽しめます。夜間にはライトアップも行われ、お城と夜桜が織りなす幻想的な雰囲気は圧巻のひと言です。回答者からは「桜の名所で有名な場所で昔ながらの風情のある風景と桜を見て癒されたいな、と思ったからです」（30代女性／福岡県）、「昼の景色もいいですが、夜のライトアップされた眺めもまた格別」（50代女性／青森県）、「天守閣と桜の景色が美しく迫力があるから」（40代男性／静岡県）というコメントがありました。
1位：舞鶴公園（福岡市中央区）／109票福岡城跡に位置する舞鶴公園は、福岡市内屈指の桜の名所として圧倒的な支持を集めました。園内には約1000本の桜が植えられており、多聞櫓や石垣を背景に咲く姿は圧巻です。「福岡城さくらまつり」の期間中は多くの花見客で賑わい、都心にありながら豊かな自然と歴史を同時に感じられる憩いの場となっています。回答者からは「お城と桜の組み合わせがとても美しく、夜のライトアップも幻想的で好きです。屋台も多く出ていて、家族でゆっくり散歩しながら楽しめるところが魅力です。アクセスも良く、気軽に行ける点も気に入っています」（40代女性／北海道）、「桜の名所で有名な場所で昔ながらの風情のある風景と桜を見て癒されたいな、と思ったからです」（30代女性／福岡県）、「公園でありながらも城跡等があり桜と城跡の組み合わせを見るのが楽しそうだから」（30代女性／福島県）というコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)