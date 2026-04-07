「お母様若くない？！」LiSA、母親の“還暦バースデー”祝福！ 「金髪でファンキー」「わかーーい！」
歌手のLiSAさんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。母が60歳を迎えたことを報告し、還暦を祝うプライベートショットを公開しました。
【写真】LiSAの母の顔出しショット
コメントでは「お母さまの還暦おめでとうございます！」「おめでとうございます！これからもお元気で」「わかーーい！ まだまだ、元気で！」「素敵な写真」「とっても可愛いお母さん」「お母様金髪でファンキー」「ってかお母様若くない？！」など、祝福の声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】LiSAの母の顔出しショット
母の還暦バースデーショットLiSAさんは「今日4/5は私の母の60歳、還暦のお誕生日でもありました 今日もいい日だっ」とつづり、1枚の写真を披露。母が「Happy Birthday 60」と書かれたイチゴのショートケーキを手に、満面の笑みを浮かべる姿が収められています。写真には祖母とみられる人物の姿も写っており、家族の温かな雰囲気が伝わる1枚です。
「どこだろとおもってたよ！笑」LiSAさんはこれまでも母とのエピソードをたびたび投稿しています。2025年9月22日には「これは母イチオシの実家のフォトスポットです笑」とつづり、過去の投稿を引用リポスト。元の投稿では屋外でのソロショットを披露しています。ファンからは「素敵なところやなぁ…って思ってた」「ご実家にフォトスポットがあっていいなぁ」「どこだろとおもってたよ！笑」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)