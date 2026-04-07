ロシア当局によるインターネット規制強化に対する抗議の動きが広がりつつある。

規制対象となっている通信アプリ「テレグラム」創業者で露出身のパベル・ドゥーロフ氏は４日、規制に対する「抵抗運動」をＳＮＳで呼びかけた。露政府は封じ込めに躍起となっている。

「ロシアの皆さん、デジタル抵抗運動へようこそ」

ドゥーロフ氏が４日、ネット規制に対抗する立場をＳＮＳ上で表明すると、支持する反応が２日間で３７万件以上寄せられた。

テレグラムは、ワッツアップと共に露国内で利用者が多い。露当局は昨年夏から両ＳＮＳの通話機能を遮断した。今年２月には、テレグラムのメッセージの送受信にも制限を加えた。

露当局は外国企業が運営するＳＮＳや、政権に批判的な団体や欧米メディアのサイトを遮断している。利用や閲覧をするための「抜け道」として、国外での利用環境を作るＶＰＮ（仮想プライベートネットワーク）が普及している。デジタル発展・通信・マスコミ相は３月３１日、ＶＰＮの利用制限を強化する方針を明らかにした。

ロシアでは４月に入り、オンライン決済システムに大規模なトラブルが発生した。政府に助言を行うＩＴ専門家はＳＮＳで、トラブルの原因は露当局によるＶＰＮ遮断の試みだったとの見方を示し、「悪意ある外国のハッカーによる攻撃ではない」と述べ、ネット規制強化の動きを批判した。

当局は抗議集会の申請を相次いで却下するなど、警戒を強めている。３月下旬には、抗議活動を強行した活動家など１５人以上が拘束された。こうした中、独立系メディア「メドゥーザ」などによると、野党政治家など約２００人は４日、通信アプリや携帯電話などのモバイル通信の遮断に反対する陳情書を露大統領府に提出した。