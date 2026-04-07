実用的な室内空間に注目集まる！

電動化の流れが加速するなかで、商用車の分野にも着実に変化が広がっています。そうした中で登場したのが、ホンダの軽商用バンをベースにした電気自動車「N-VAN e：」です。

日常の業務で使いやすい実用性と、EVならではの新しい利便性を兼ね備えたモデルとして注目を集めてきました。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダの斬新「“1人乗り”軽自動車」です！ 画像で見る

2024年10月10日に発売されたこのモデルは、2018年に登場した「N-VAN」をベースに開発されました。

もともと高い評価を得ていた車種であり、2019年にはRJCカー・オブ・ザ・イヤー特別賞を受賞しています。その実績を土台に、電動化によってさらなる進化を遂げたかたちです。

複数展開されているラインナップの中でも特に個性的なのが「N-VAN e：G」です。このグレードでは助手席を思い切って廃し、1人乗りという割り切った仕様を採用し、これにより荷物を積むことに特化した空間づくりが実現されています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1950mm、ホイールベース2520mmとなっており、他グレードと比べて全高は10mm低く設定されています。

外観はシンプルながらも力強さを感じさせるデザインで、コンテナを連想させるスクエアなフォルムが特徴です。

3本のキャラクターラインが施されることで、タフな印象と機能性がうまく両立されています。

カラーはタフタホワイトIIIとルナシルバー・メタリックの2色で、どちらも業務用途に適した落ち着いた仕上がりです。

室内は徹底して「積む・運ぶ」ことにフォーカスしています。助手席をなくしたことで低床化が進み、大きな荷物も積みやすくなっています。

荷室は最大容量を意識した設計で、積載性の向上に加え、後方の視界確保にもつながっています。

また、縦方向に入れられたビードラインによってボディ剛性が高められており、キズが目立ちにくい点も実用車としてうれしい工夫です。

さらに、助手席側のインストルメントパネルを垂直にすることで、無駄のない四角い空間を確保している点も見逃せません。

装備面では、「Honda CONNECT」が搭載されている点が特徴です。スマートフォンを使ってバッテリー残量の確認や充電開始時間の設定ができるほか、充電待機時間や最大充電量、最大電流量、外部給電時の下限SOCなど、細かな設定にも対応しています。

パワートレインには高エネルギー密度のバッテリーが採用されており、各種マネジメント機能の最適化によって電費性能も高められています。

その結果、WLTCモードで245kmという一充電走行距離を実現しています。また、バッテリーは薄型化されており、荷室スペースをしっかり確保しながら航続距離とのバランスも取られています。

なお、この「N-VAN e： G」は新車オンラインストア「Honda ON」限定で販売されており、価格（消費税込み）は月額4万9713円から設定されています。

利用スタイルに応じて月間走行距離やオプションを選べる柔軟なプランが用意されているのも特徴です。

このように、1人乗りという割り切りとEVならではの機能を融合させたN-VAN e： Gは、配送などの業務用途にとどまらず、趣味や個人利用でも新たな可能性を感じさせる1台となっています。

実際にネット上でもさまざまな意見が見られ、「荷室の広さが想像以上で驚いた」「助手席がないのは最初戸惑うけど合理的」「EV化で静かになって配送に良さそう」「航続距離245kmなら日常使いには十分」「スマホで充電管理できるのが便利」「見た目がシンプルで好感が持てる」「価格はやや高いけどリース感覚ならあり」「趣味用のクルマとしても使えそう」といった声が挙がっており、多角的な視点から関心を集めている様子がうかがえます。