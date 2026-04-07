優勝のJ.J.スポーンふくむ、タイトリスト1W使用者が上位独占！ 2位タイのR・マッキンタイアは『GTS2』投入で約3mphアップ【WITB】
＜バレロ・テキサスオープン 最終日◇5日◇TPCサンアントニオ オークスC（テキサス州）◇7438ヤード・パー72＞
【画像】『GTS2』ドライバーのフェースを拡大
最終ラウンドを「67」で回り、トータル17アンダーまで伸ばしたJ.J.スポーン。逆転で2022年に続く大会2勝目を挙げ、昨年の「全米オープン」以来となるツアー通算3勝目を手にした。今週開幕する「マスターズ」に向けて最高の状態でオーガスタへ乗り込む。
1打差の2位タイにマイケル・キム（GT2）、マット・ウォレス（GT2）、ロバート・マッキンタイア（GTS2）が続いたが、米国アクシネット社は選手名を伏せて「バレロ・テキサスオープンで、タイトリストのドライバーが1-2-3-4フィニッシュでした」と報告する。 ■『GTS2』から戻した選手と、替えた選手 マット・ウォレスは未発表プロトタイプの『GTS2』に先週替えてボール初速を174.51?177.69mphへ3.18mph（1.42m/s）も伸ばしたが、今大会は『GT2』に戻して平均初速が172.69mphに戻っていた。また、今大会から『GTS2』に替えた選手もいる。
マッキンタイアは今季ここまで『TSR2』で平均176.44mph（78.87m/s）だったが、今大会は『GTS2』の投入で179.42mph（＋2.98mph・80.21m/s）まで伸ばし、平均初速の順位でなんと前週から8人抜き。その他、『GTS2』に替えたクリス・ベンチュラも前週より初速順位で8人抜いていた。 優勝のスポーンはタイトリストと契約外で『GTS3』を継続使用して最高の結果を出しており、オーガスタにも下記のように慣れたクラブで乗り込むのか。「マスターズ」でも各選手が『GTS2』を採用するのかどうか、引き続き注目したい。 【J.J.スポーンの使用ギア】1W：タイトリストGT3（9.0° 24ベンタスブラック6X）3,7W：テーラーメイドQi10（15,21°）4I：スリクソンZXi5（DG Tour Issue X100）5I〜PW：スリクソンZXi7（DG Tour Issue X100）A,LW：クリーブランドRTX Zipcore（50,60°）SW：クリーブランドRTZ（54°）PT：L.A.B. GOLF DF3BALL：スリクソンZ-STAR ?
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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1打差の2位タイにマイケル・キム（GT2）、マット・ウォレス（GT2）、ロバート・マッキンタイア（GTS2）が続いたが、米国アクシネット社は選手名を伏せて「バレロ・テキサスオープンで、タイトリストのドライバーが1-2-3-4フィニッシュでした」と報告する。 ■『GTS2』から戻した選手と、替えた選手 マット・ウォレスは未発表プロトタイプの『GTS2』に先週替えてボール初速を174.51?177.69mphへ3.18mph（1.42m/s）も伸ばしたが、今大会は『GT2』に戻して平均初速が172.69mphに戻っていた。また、今大会から『GTS2』に替えた選手もいる。
マッキンタイアは今季ここまで『TSR2』で平均176.44mph（78.87m/s）だったが、今大会は『GTS2』の投入で179.42mph（＋2.98mph・80.21m/s）まで伸ばし、平均初速の順位でなんと前週から8人抜き。その他、『GTS2』に替えたクリス・ベンチュラも前週より初速順位で8人抜いていた。 優勝のスポーンはタイトリストと契約外で『GTS3』を継続使用して最高の結果を出しており、オーガスタにも下記のように慣れたクラブで乗り込むのか。「マスターズ」でも各選手が『GTS2』を採用するのかどうか、引き続き注目したい。 【J.J.スポーンの使用ギア】1W：タイトリストGT3（9.0° 24ベンタスブラック6X）3,7W：テーラーメイドQi10（15,21°）4I：スリクソンZXi5（DG Tour Issue X100）5I〜PW：スリクソンZXi7（DG Tour Issue X100）A,LW：クリーブランドRTX Zipcore（50,60°）SW：クリーブランドRTZ（54°）PT：L.A.B. GOLF DF3BALL：スリクソンZ-STAR ?
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