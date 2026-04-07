日本勢トップに浮上した山下美夢有（撮影：GettyImages）

写真拡大

米国女子ツアー「アラムコ選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。

〈連続写真〉こうすれば“力まない”　山下美夢有のお手本スイング

今大会で5打差の圧勝を果たしたローレン・コフリン（米国）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を536.2ptとして、86人抜きとなる8位にジャンプアップした。単独4位に入った山下美夢有は180ptを加算し、日本勢トップの9位（514.4pt）に浮上。5位タイで132.5ptを手にした岩井明愛は、32位から20位（311.4pt）に浮上した。ツアールーキーの原英莉花は2ランクアップの48位（148.5pt）。渋野日向子は127位（5.6pt）に沈んでいる。今大会で2位タイに入ったネリー・コルダ（米国）は、キム・ヒュージュ（韓国）との入れ替わりでランキングトップに浮上。世界ランク1位のジーノ・ティティクル（タイ）は3位をキープした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

最新！　米女子ポイントランキング
最新！　米女子賞金ランキング
アラムコ選手権　最終結果
【貴重フォト】あどけない！　原英莉花のJK時代
日本ツアーは？　最新のメルセデス・ランキング