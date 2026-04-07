山下美夢有は日本勢トップ9位 ネリー・コルダがトップ浮上【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「アラムコ選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
〈連続写真〉こうすれば“力まない” 山下美夢有のお手本スイング
今大会で5打差の圧勝を果たしたローレン・コフリン（米国）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を536.2ptとして、86人抜きとなる8位にジャンプアップした。単独4位に入った山下美夢有は180ptを加算し、日本勢トップの9位（514.4pt）に浮上。5位タイで132.5ptを手にした岩井明愛は、32位から20位（311.4pt）に浮上した。ツアールーキーの原英莉花は2ランクアップの48位（148.5pt）。渋野日向子は127位（5.6pt）に沈んでいる。今大会で2位タイに入ったネリー・コルダ（米国）は、キム・ヒュージュ（韓国）との入れ替わりでランキングトップに浮上。世界ランク1位のジーノ・ティティクル（タイ）は3位をキープした。
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