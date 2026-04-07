『風、薫る』第8回 りん、酔った夫と口論になり…
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第8回が、8日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第8回のあらすじ
りん（見上愛）は娘の環（宮島るか）を懸命に育てていたが、ある夜、酔った夫の亀吉（三浦貴大）と口論になる…。一方、アメリカに憧れている直美（上坂樹里）は、教会の炊き出しに向かう途中で、偶然、大山捨松（多部未華子）に出会う。捨松はなぜか不満そうで…
【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第8回のあらすじ
りん（見上愛）は娘の環（宮島るか）を懸命に育てていたが、ある夜、酔った夫の亀吉（三浦貴大）と口論になる…。一方、アメリカに憧れている直美（上坂樹里）は、教会の炊き出しに向かう途中で、偶然、大山捨松（多部未華子）に出会う。捨松はなぜか不満そうで…