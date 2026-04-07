歌手でタレントのあのちゃんが、自宅にあった“未開封の段ボール”を開封。その中身を公開した。

【映像】あのちゃんが購入したスケジュール帳

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が3月30日に放送され、インドア派なあのちゃんが、同じくインドア派な芸能人と家のアレコレについて徹底トーク。さらば青春の光・森田哲矢が進行役となり、ゲストの本田翼、Travis Japan・松倉海斗、紅しょうが・熊元プロレスらと「自宅のアレってどうしてる？」と些細な家事や掃除等について語り合った。

番組では、『未開封の段ボール開けさせて』と題して、ゲストの家にある未開封の段ボールを開ける企画を実施。あのちゃんも「眠ってたというよりかは、置いてあった」という、置き配されてそのままという謎の段ボールを開封した。

本田が「靴置いてあるところに、置いてたってこと？」と聞くと、あのちゃんは「（玄関の）外」と一言。森田も「置き配そのまま？」「どれぐらい？」と興味津津になるも「ドアの前に」「わかんない。とにかく横目でしかみてない」と謎だらけ。

「どうせ必要のないものな気がするけど…」とつぶやきながら箱を開けたあのちゃんは、緩衝材に包まれた中身をみて「あ」と思わず声をあげる。

出てきたのは『ピップエレキバン』と『2026年のスケジュール帳』と『シール帳リフィル』。

「良かった。欲しかったんです。めっちゃラッキー」とご満悦のあのちゃんに、森田は「そんなもの横目でみるな！」と厳しいツッコミを入れた。

また本田も「インドアなのにさ、スケジュール帳どうするの？」と鋭い質問。「なんか仕事とか…」と答えると「仕事時間、結構流動的じゃん」と絡み、森田に「結構面倒くさい人ですね」と切り捨てられた。

本田は苦笑いしながら「（紙の手帳が）意外だなと思って」と弁明。あのちゃんは「ちょっと紙憧れみたいな」と答えるも、森田に「それじゃあ使うんですね？今日から」と聞かれると「今はもうない、やる気が。ちょっと時期逃した」と残念な発言に一同大爆笑となった。

（あのちゃんねる）