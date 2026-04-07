スリムクラブ内間、ヘアドネーションした娘の“顔出し”ショット 相方・真栄田が公開「内間さんに似てる！かわいい！」「この子は美人になるな」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が5日、自身のXを更新。相方・内間政成（49）の長女（15）が小学生時代の“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「内間さんに似てる！かわいい！」スリムクラブ真栄田が披露した相方・内間の長女の“顔出し”ショット
真栄田は「一昨日、内間の娘ちゃんの15歳のお誕生日でした」と書き出し、「内間の娘ちゃんが3歳のお誕生日の日。僕は仕事終わりに、近くの西松屋に行き、ぬいぐるみのプレゼントを買って内間に渡しました」などと昔の温かいエピソードを告白。
その後に起こった“悲劇”の話なども交えつつ、「小学生時の髪を寄付する内間の娘ちゃんです」とのコメントとともに、カットした長い髪を手にする内間の長女の写真を投稿した。
フォロワーからは「内間さんに似てる！かわいい！ヘアドネーションしてたんだねぇ！」「この子は美人になるな」「とっても似てるのに可愛いのが不思議だ。似てるのに」「顔そっくり」「内間さんの娘さん、内間さんにそっくりですね。疑いようもないくらい内間さんの子供ですね」「ヘアドネーション、素晴らしいです そして、かわいい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「内間さんに似てる！かわいい！」スリムクラブ真栄田が披露した相方・内間の長女の“顔出し”ショット
真栄田は「一昨日、内間の娘ちゃんの15歳のお誕生日でした」と書き出し、「内間の娘ちゃんが3歳のお誕生日の日。僕は仕事終わりに、近くの西松屋に行き、ぬいぐるみのプレゼントを買って内間に渡しました」などと昔の温かいエピソードを告白。
フォロワーからは「内間さんに似てる！かわいい！ヘアドネーションしてたんだねぇ！」「この子は美人になるな」「とっても似てるのに可愛いのが不思議だ。似てるのに」「顔そっくり」「内間さんの娘さん、内間さんにそっくりですね。疑いようもないくらい内間さんの子供ですね」「ヘアドネーション、素晴らしいです そして、かわいい」などのコメントが寄せられている。