見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第7話が7日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、りん（見上愛）は、美津（水野美紀）、安（早坂美海）、中村（小林隆）らに見守られ、運送業を営む奥田亀吉（三浦貴大）のもとへと嫁ぐ。りんは夫の亀吉と義母の貞（根岸季衣）と関係を築くため、懸命に奥田家に尽くすが…。一方、直美（上坂樹里）は新しいマッチ工場で働きながら英語の勉強を続けていた。

そしてりんは女の子を出産する。

双子の兄弟お笑いコンビ、ザ・たっちが登場。りんの出産にもネットは驚いた。

Xには「見上さんが綺麗すぎ」「息子と同い年…ひええ」「なんか腹立つな」「こちらの時代でもタッチが」「タッチ可愛い」「ザ・たっち来たw栃木出身だからね」「タッチここだったか」「亀吉酒乱？」「三浦家に嫁に行ったら義父母は友和氏と百恵さん？」「父上が亡くなった時のターンね」「母上と安、間に合わなかったのか」「やばい義母」「根岸季衣さん楽しみ」「ザ・たっち再登場」「お魚の食べ方汚いのやだなぁ」「割とサクッと子どもが」「1週目に父が亡くなり、2週目に子供産まれる。スピード感がすごい」「直美ちゃんもリンちゃんもそれぞれの地獄だなぁ…」「NHKは毎回どこからこんな赤さん俳優つれてくるんだ」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。