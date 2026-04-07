世界が認めた和田泰朗が教えるツマ先上がりの対処法とは！？【キープレフト理論状況別対処法】
アプローチはダウンでクラブを背中側に落とす！
クラフを身体の左にキープすればスウィングは簡単！キープレフト理論状況別対処法
「キープレフト理論」とは、軸(=身体)の左側にクラブをキープしてスウィングする考えで、クラブという斜めに構えた棒を斜めに振りやすくするメソッドだ。これはクラブや打つ状況が変わっても同じ。
今回はキープレフト理論を応用した傾斜のショットとアプローチを紹介する。
【Scene5:アプローチ】
ダウンでクラブを背中側に落とす
●ハンドファーストになり、フェースがターン
クラブと身体をヨコの関係にし、左サイドにクラブをキープして身体の回転で打つのはアブローチでも変わりません。ただ、クラブが短くなるのでアドレス時のチルト(上体の右傾)が大きくなります。かなり右肩が下がったアドレスに感じますが、それでOKです。
その構えで打つとダフりそうな気がしますが、ダフるのはクラブをタテに使うから。クラブと身体がヨコの関係のまま動ければダフりませんから、ダウンスウィングでは背中側にクラブを落とすイメージで動いてください。自然とハンドフアーストになりフェースもターンも入る。ミスに寛容なスウィングになります。
【レッスンプロ情報】
●和田泰朗
1976年生まれ。スポーツ医学、ゴルフトレーニングを学び指導者に。2013年に世界的なプロ団体 WGTF(世界ゴルフ教師連盟)で会員38000人中1%しかいない「マスター」資格を取得。独自のキープレフト理論が認められ同団体のトップ100にランクされた。著書に『世界が認めた究極のシンプルスイングキープレフト理論」(日本文芸社)がある。