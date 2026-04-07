日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3264（+17.0　+0.52%）
ホンダ　1269（+7　+0.55%）
三菱ＵＦＪ　2807（+15　+0.54%）
みずほＦＧ　6547（+72　+1.11%）
三井住友ＦＧ　5440（+61　+1.13%）
東京海上　7386（+78　+1.07%）
ＮＴＴ　158（+0.9　+0.57%）
ＫＤＤＩ　2767（+3.5　+0.13%）
ソフトバンク　217（-0.1　-0.05%）
伊藤忠　2038（+18.5　+0.92%）
三菱商　5468（+63　+1.17%）
三井物　6427（+63　+0.99%）
武田　5819（+65　+1.13%）
第一三共　2882（+24　+0.84%）
信越化　6608（+85　+1.30%）
日立　4773（+54　+1.14%）
ソニーＧ　3318（+26　+0.79%）
三菱電　5348（+48　+0.91%）
ダイキン　19626（+141　+0.72%）
三菱重　4805（+70　+1.48%）
村田製　3849（+42　+1.10%）
東エレク　38779（+409　+1.07%）
ＨＯＹＡ　28297（+337　+1.21%）
ＪＴ　6119（+21　+0.34%）
セブン＆アイ　2202（+7.5　+0.34%）
ファストリ　65696（+566　+0.87%）
リクルート　6994（+54　+0.78%）
任天堂　8879（+30　+0.34%）
ソフトバンクＧ　3657（+9　+0.25%）
キーエンス（普通株）　59676（+1346　+2.31%）