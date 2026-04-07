日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3264（+17.0 +0.52%）
ホンダ 1269（+7 +0.55%）
三菱ＵＦＪ 2807（+15 +0.54%）
みずほＦＧ 6547（+72 +1.11%）
三井住友ＦＧ 5440（+61 +1.13%）
東京海上 7386（+78 +1.07%）
ＮＴＴ 158（+0.9 +0.57%）
ＫＤＤＩ 2767（+3.5 +0.13%）
ソフトバンク 217（-0.1 -0.05%）
伊藤忠 2038（+18.5 +0.92%）
三菱商 5468（+63 +1.17%）
三井物 6427（+63 +0.99%）
武田 5819（+65 +1.13%）
第一三共 2882（+24 +0.84%）
信越化 6608（+85 +1.30%）
日立 4773（+54 +1.14%）
ソニーＧ 3318（+26 +0.79%）
三菱電 5348（+48 +0.91%）
ダイキン 19626（+141 +0.72%）
三菱重 4805（+70 +1.48%）
村田製 3849（+42 +1.10%）
東エレク 38779（+409 +1.07%）
ＨＯＹＡ 28297（+337 +1.21%）
ＪＴ 6119（+21 +0.34%）
セブン＆アイ 2202（+7.5 +0.34%）
ファストリ 65696（+566 +0.87%）
リクルート 6994（+54 +0.78%）
任天堂 8879（+30 +0.34%）
ソフトバンクＧ 3657（+9 +0.25%）
キーエンス（普通株） 59676（+1346 +2.31%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3264（+17.0 +0.52%）
ホンダ 1269（+7 +0.55%）
三菱ＵＦＪ 2807（+15 +0.54%）
みずほＦＧ 6547（+72 +1.11%）
三井住友ＦＧ 5440（+61 +1.13%）
東京海上 7386（+78 +1.07%）
ＮＴＴ 158（+0.9 +0.57%）
ＫＤＤＩ 2767（+3.5 +0.13%）
ソフトバンク 217（-0.1 -0.05%）
伊藤忠 2038（+18.5 +0.92%）
三菱商 5468（+63 +1.17%）
三井物 6427（+63 +0.99%）
武田 5819（+65 +1.13%）
第一三共 2882（+24 +0.84%）
信越化 6608（+85 +1.30%）
日立 4773（+54 +1.14%）
ソニーＧ 3318（+26 +0.79%）
三菱電 5348（+48 +0.91%）
ダイキン 19626（+141 +0.72%）
三菱重 4805（+70 +1.48%）
村田製 3849（+42 +1.10%）
東エレク 38779（+409 +1.07%）
ＨＯＹＡ 28297（+337 +1.21%）
ＪＴ 6119（+21 +0.34%）
セブン＆アイ 2202（+7.5 +0.34%）
ファストリ 65696（+566 +0.87%）
リクルート 6994（+54 +0.78%）
任天堂 8879（+30 +0.34%）
ソフトバンクＧ 3657（+9 +0.25%）
キーエンス（普通株） 59676（+1346 +2.31%）