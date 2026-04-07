東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.68　高値159.83　安値159.31

160.42　ハイブレイク
160.13　抵抗2
159.90　抵抗1
159.61　ピボット
159.38　支持1
159.09　支持2
158.86　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1541　高値1.1572　安値1.1505

1.1641　ハイブレイク
1.1606　抵抗2
1.1574　抵抗1
1.1539　ピボット
1.1507　支持1
1.1472　支持2
1.1440　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3235　高値1.3269　安値1.3179

1.3366　ハイブレイク
1.3318　抵抗2
1.3276　抵抗1
1.3228　ピボット
1.3186　支持1
1.3138　支持2
1.3096　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7981　高値0.8018　安値0.7961

0.8069　ハイブレイク
0.8044　抵抗2
0.8012　抵抗1
0.7987　ピボット
0.7955　支持1
0.7930　支持2
0.7898　ローブレイク