東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.68 高値159.83 安値159.31
160.42 ハイブレイク
160.13 抵抗2
159.90 抵抗1
159.61 ピボット
159.38 支持1
159.09 支持2
158.86 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1541 高値1.1572 安値1.1505
1.1641 ハイブレイク
1.1606 抵抗2
1.1574 抵抗1
1.1539 ピボット
1.1507 支持1
1.1472 支持2
1.1440 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3235 高値1.3269 安値1.3179
1.3366 ハイブレイク
1.3318 抵抗2
1.3276 抵抗1
1.3228 ピボット
1.3186 支持1
1.3138 支持2
1.3096 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7981 高値0.8018 安値0.7961
0.8069 ハイブレイク
0.8044 抵抗2
0.8012 抵抗1
0.7987 ピボット
0.7955 支持1
0.7930 支持2
0.7898 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.68 高値159.83 安値159.31
160.42 ハイブレイク
160.13 抵抗2
159.90 抵抗1
159.61 ピボット
159.38 支持1
159.09 支持2
158.86 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1541 高値1.1572 安値1.1505
1.1641 ハイブレイク
1.1606 抵抗2
1.1574 抵抗1
1.1539 ピボット
1.1507 支持1
1.1472 支持2
1.1440 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3235 高値1.3269 安値1.3179
1.3366 ハイブレイク
1.3318 抵抗2
1.3276 抵抗1
1.3228 ピボット
1.3186 支持1
1.3138 支持2
1.3096 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7981 高値0.8018 安値0.7961
0.8069 ハイブレイク
0.8044 抵抗2
0.8012 抵抗1
0.7987 ピボット
0.7955 支持1
0.7930 支持2
0.7898 ローブレイク