◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日午前８時７分開始予定）、敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。試合開始前のスタメン発表ではいきなり痛烈なブーイングを送られた。

大谷は、ＦＡになった２３年シーズン終了後には、ブルージェイズへの移籍の可能性が現地で報道されたことで、ブルージェイズの本拠地で打席に立つと、これまで大きなブーイングを浴びている。さらに昨季のワールドシリーズで対戦し、ドジャースが勝ったことで、大谷にはブーイングが浴びせられた。

大谷は３日（同４日）の敵地・ナショナルズ戦で、開幕７試合、２８打席目にしてようやく１号を元巨人のマイコラスから放った。前日５日（同６日）にも元巨人のグリフィンから２号。開幕からの６試合ではわずか３安打だったが、ナショナルズとの３連戦では２本塁打など３試合連続マルチ安打で一気に調子を上げた。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁も「４０」にまで自己記録を伸ばして日本人史上２位タイとなり、イチロー（マリナーズ）が０９年４〜６月に作った日本人記録の「４３」にもあと「３」と迫っている。

ドジャースは前日５日（同６日）までの敵地でのナショナルズ３連戦で３連勝し、勢いに乗ってカナダ・トロントに乗り込んだ。この日「４番・三塁」でスタメンに入った岡本和真内野手（２９）も加わったブルージェイズは、昨季のワールドシリーズで第７戦まで戦った相手。ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）は試合前に「少し懐かしさと、またワールドシリーズを思い出すような気持ちもある。明日（先発する７日＝同８日）の試合に向けて気を引き締めているところ」と話していた。