７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２１：３０ 米・耐久財受注
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※香港市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：サカタタネ<1377>，サンエー<2659>，パルＨＤ<2726>，サーラ<2734>，ＵＳＭＨ<3222>，フェリシモ<3396>，三協立山<5932>，放電精密<6469>，中北製<6496>，三光合成<7888>，フジ<8278>，スローガン<9253>，ダイセキ<9793>
※東証スタンダード上場：ヒトトヒトホールディングス<549A>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１４：００ 日・景気動向指数（速報値）
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２１：３０ 米・耐久財受注
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※香港市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：サカタタネ<1377>，サンエー<2659>，パルＨＤ<2726>，サーラ<2734>，ＵＳＭＨ<3222>，フェリシモ<3396>，三協立山<5932>，放電精密<6469>，中北製<6496>，三光合成<7888>，フジ<8278>，スローガン<9253>，ダイセキ<9793>
※東証スタンダード上場：ヒトトヒトホールディングス<549A>
出所：MINKABU PRESS