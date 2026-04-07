○経済統計・イベントなど

０８：３０　日・全世帯家計調査
１０：３０　日・３０年物利付国債の入札
１４：００　日・景気動向指数（速報値）
１６：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２１：３０　米・耐久財受注
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※香港市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：サカタタネ<1377>，サンエー<2659>，パルＨＤ<2726>，サーラ<2734>，ＵＳＭＨ<3222>，フェリシモ<3396>，三協立山<5932>，放電精密<6469>，中北製<6496>，三光合成<7888>，フジ<8278>，スローガン<9253>，ダイセキ<9793>
※東証スタンダード上場：ヒトトヒトホールディングス<549A>

出所：MINKABU PRESS