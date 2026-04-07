７日の主なマーケットイベント ７日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２１：３０ 米・耐久財受注

※日・閣議

※米・３年物国債入札

※香港市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：サカタタネ<1377>，サンエー<2659>，パルＨＤ<2726>，サーラ<2734>，ＵＳＭＨ<3222>，フェリシモ<3396>，三協立山<5932>，放電精密<6469>，中北製<6496>，三光合成<7888>，フジ<8278>，スローガン<9253>，ダイセキ<9793>

※東証スタンダード上場：ヒトトヒトホールディングス<549A>



出所：MINKABU PRESS