６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６８銭前後と前週末と比べて１銭程度のドル高・円安とほぼ横ばいだった。ユーロは１ユーロ＝１８４円３０銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安だった。



ロイター通信が日本時間６日夕に「イラン紛争停止に向けた枠組み案をパキスタンがとりまとめ、イランと米国に提示されたことが分かった」と報じ、ドル円相場は米国とイランの停戦に向けた協議が進むとの見方から１５９円３１銭まで軟化する場面があった。ただ、米原油先物相場の下げが一服するとドルは下げ渋り。この日に米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が発表した３月の米非製造業（サービス業）景況感指数は前月から低下したが相場の反応は限定的だった。その後は「有事のドル買い」が断続的に流入し、一時１５９円８０銭まで上伸。とはいえ、トランプ米大統領がイランとの停戦に向けた交渉期限としている７日午後８時（日本時間８日午前９時）を控えて積極的には動きにくく上値は重かった、なお、トランプ氏は６日の記者会見で「一晩でイラン全体を壊滅させることは可能で、それは明日の夜になるかもしれない」などと述べた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５４１ドル前後と前週末と比べて０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS