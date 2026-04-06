「飛蚊症」とはご存知ですか？放置すると危険な症状や見え方の特徴【医師解説】

「飛蚊症」は、モノを見ているときに黒い虫のようなものが動いて見える状態のことを指します。飛蚊症を放置すると網膜剥離が進行するリスクもあり、その場合には早急な治療が必要になります。今回は、飛蚊症の症状などについて、「秋野眼科医院」の秋野先生に解説していただきました。

監修医師：

秋野 邦彦（秋野眼科医院）

東京医科大学卒業。その後、慶應義塾大学医学部眼科学教室、埼玉メディカルセンター、済生会中央病院などで眼科医として経験を積む。2025年1月より、東京都豊島区に位置する「秋野眼科医院」の副院長に就任。日本眼科学会専門医、日本パラスポーツ協会認定医。日本網膜硝子体学会、日本糖尿病眼学会、東京都眼科医会、日本ロービジョン学会、日本盲導犬協会、日本視覚障害者柔道連盟の各会員。

編集部

まず、飛蚊症について教えてください。

秋野先生

目の前に小さな虫やゴミのようなものが飛んで見えることを飛蚊症と言います。そのほかにも、目の前に雲のようなものが浮かんで見えたり、墨やたばこの煙を流したように見えたりすることもあり、見え方は人それぞれです。

編集部

どのようなときに、症状が表れるのでしょうか？

秋野先生

ある日突然見えたり、気がついたら見えるようになっていたりと、個人差があります。患者さんに話を聞くと、快晴の空を見たときに飛蚊症が目立ったり、真っ白な壁紙を見たときに出やすかったりすることがあるようです。また、疲れたときに症状が強く出る人も多くいます。目の前に見えるゴミのようなものは完全に消えることはありませんが、徐々に慣れてきて、次第に気にならなくなってきます。

編集部

見える位置に基準はあるのですか？

秋野先生

いいえ。視界の中心部に見えることが多いようですが、人によっては視界の端に見えることもあります。また、見える数も人それぞれで、1つだけ見えるという人もいれば、たくさん見えることもあります。見える日もあれば見えない日もあるというように、症状には個人差が多く見受けられます。

※この記事はメディカルドックにて＜「飛蚊症」は放置すると“失明リスク”があることをご存じですか? 原因・対処法も眼科医が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。