日本と対照的…W杯直前に“課題だらけ”の韓国、このままでは「グループ突破」も難しい《専門家の視点》

サッカー韓国代表が北中米ワールドカップをわずか2カ月後に控えて大きな危機に直面している。大会前の“最終リハーサル”とも言える親善試合で全敗を喫したのだ。

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2試合で無得点、5失点。攻守両面で課題を露呈した形と言える。特に守備陣の問題については、多くの専門家が一斉に懸念を表明している。3バックであれ4バックであれ、早急に戦略を確立し、主力を固定して安定を図るべきだという指摘だ。

韓国代表は4月1日（日本時間）、オーストリアとの親善試合で0-1と敗れた。4日前にコートジボワールに0-4の大敗を喫したのに続き、2連敗となった。

2024年7月に10年ぶりとなる代表監督復帰を果たしたホン・ミョンボ監督だが、これまでの代表ウィークにおいて、期間中を“全敗”で終えたことはなかった。昨年10月の代表ウィークでは、ブラジル戦で0-5の完敗を喫したものの、その後のパラグアイ戦では勝利し、立て直しに成功していた。

10カ月準備した「3バック」に空いた“穴”

昨年9月の代表ウィークでは、ワールドカップ共催国のアメリカとメキシコを相手に1勝1分を記録し、期待が高まっていた。しかし、今回の欧州遠征でその期待は消え去り、落第点を突きつけられた。

今後、本大会を前にチームを仕上げる機会は、最終メンバー発表後の1次キャンプ地となるアメリカ（ソルトレイクが有力）で行われる1〜2試合の強化試合のみだ。本来であれば3月の時点で完成度を示し、最終メンバーを絞り込むべきだったが、むしろ多くの改善が必要だという結論に至った。

コートジボワール戦、オーストリア戦ともに韓国は3バックを採用した。ホン・ミョンボ監督は、3バックと4バックのどちらが「プランA」となるかは確定していないとしている。

ホン・ミョンボ監督（写真提供＝OSEN）

ただ、昨年6月のクウェートとの北中米W杯アジア最終予選で初めて3バックを導入して以降、4バックを使ったのはわずか1試合にすぎない。それだけに、本大会でも3バックを用いるのは確実と見られている。

ところが、FIFAランキングで韓国より15ランクも下のコートジボワール戦では、相手FW陣の個人技に翻弄されて4失点を許してしまった。

オーストリア戦でも同じ布陣で臨んだ。コートジボワール戦の複数失点を意識したのか、両ウィングバックがより低い位置を取り、実質的には5バックの形を構築した。主導権を握られても失点を抑えるという意図だった。

守備の組み合わせも、キム・ミンジェを中心にイ・ハンボムやキム・ジュソンといった若手センターバックを配置し、コートジボワール戦よりも素早い対応が可能となった。戦術家として名高いオーストリアのラルフ・ラングニック監督は、「前半は本当にスペースがなかった。今日の韓国はコートジボワール戦よりもはるかに良かった」と対戦相手を認めている。

ディフェンスリーダーとして広範囲をカバーしたキム・ミンジェは、「全員がもう一歩多く走らなければ、競争力は備わらない」と語った。

問題は、DFラインを下げたことで攻撃への切り替えが遅くなった点だ。コートジボワール戦は失点こそ多かったが、3回もポストを叩くなど、決定力を除けば脅威となる攻撃の展開が何度も見られた。

一方、オーストリア戦ではソン・フンミンとイ・ガンインを中心としたカウンターやセットプレーに頼らざるを得なかった。FIFAランキング24位のオーストリアを相手にアウェイで0-1という結果は善戦したとも言えるが、「無得点」という重い宿題が残った。

3月シリーズの不振が本大会での“失敗”に繋がるか

今回の欧州遠征では別の問題も浮き彫りになった。試合中の対応、いわゆるベンチの「駆け引き」の問題だ。

FIFAは今回の北中米ワールドカップにおいて、給水タイムを導入できるという指針を各国協会に出している。実際、コートジボワール戦とオーストリア戦でも前後半の各22分頃に3分間試合を中断し、選手たちが水分を補給した。これまでも気温や湿度などの条件に応じて導入されていたが、今回の給水タイムは必須として行われる一種の休息時間となる。

これはFIFAが選手保護という名目を掲げつつ、広告の露出時間を確保しようとする意図が強い。イニングごとに間がある野球や、4クォーター制のバスケットボールとは異なり、ハーフタイムしか休みがないサッカーの商業的な弱点を、中間の休息を作ることで補おうとしているのだ。

この制度は、競技面では流れを変える実質的な「作戦タイム」として機能する可能性がある。

実際、韓国代表はコートジボワール戦で前半の給水タイムまでは優勢に試合を進めていた。しかしその後、サイドでの1対1を中心とした攻撃に切り替えたコートジボワールに対応できず、立て続けに2失点を喫した。

プランAをいかに綿密に練っても、相手の変化に即座に対応できなければ、本大会でも同じような失敗を繰り返すことになるという教訓となった。

3月の親善試合で連敗したことは、明らかに不吉な兆候だ。

韓国代表（写真提供＝OSEN）

直近2回のワールドカップにおいて、本大会直前の最終リハーサルで2連敗したチームのうち、ベスト16に進出できたのは2018年ロシア大会のロシアとスウェーデンのみだった。32カ国中2か国で、確率的にはわずか6.25％にとどまる。

特にロシアの場合は、ブラジルやフランスといった最強クラスのチームを相手にしており、開催国という利点を活かしたケースと言える。

韓国はベスト16進出を果たした前回の2022年カタール大会前、9月に行われた2試合の親善試合で、コスタリカとカメルーンを相手に1勝1分を記録していた。

今回の北中米大会は48カ国制となるため、グループ3位でも成績次第では決勝トーナメントに進むことはできる。ただ、トーナメントで勝ち抜けるだけの競争力を証明しなければ、代表の最低目標であるベスト16進出も危うい。

今回のワールドカップにおいて、韓国代表には幸運も味方している。グループAでメキシコ、南アフリカと同じ組になった韓国は、初戦の相手となる欧州プレーオフ・パスDの勝者を待っていた。

そこで、番狂わせが起きた。有力候補だった強豪デンマークをPK戦の末に破ったチェコが、本大会への切符を手にしたのだ。FIFAランキング36位のチェコは以前と比べて戦力が低下しており、欧州の中堅国と位置付けられている。

移動距離の面でも、韓国はグループステージの3試合をすべてメキシコ国内で戦い、第1〜2戦までグアダラハラに留まることができる。こうした好条件や幸運を活かすためには、残りの期間で競争力を最大限に高めなければならない。

一方、韓国と同様に欧州遠征に臨んだ日本は、スコットランドとイングランドを相手に連勝を飾った。森保一監督はスコットランド戦を控え選手中心で戦い、1-0で勝利。イングランド戦では主力を総動員し、FIFAランキング4位相手にアウェイで効率的な試合運びを見せ、三笘薫の決勝ゴールで1-0の勝利をもぎ取った。

今の韓国代表が目指しているサッカーを、より円熟した形で披露しているのが日本だと言えるだろう。

●サッカーコラムニスト、ソ・ホジョン記者

（記事提供＝時事ジャーナル）