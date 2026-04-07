新卒採用では、人手不足を背景に企業の採用意欲が依然として高く、学生にとって有利な「売り手市場」が続いている。では、こうした状況のなかで、企業は実際にどの大学から学生を採用しているのだろうか。業界別・企業別に2025年「採用大学」ランキングを作成した。今回は日本マクドナルド、すかいらーく、サイゼリヤの主要外食3社のランキングをお届けする。（文／Diamond WEEKLY事業部 編集チーム、データ提供／大学通信）

2024年は日大が2社でトップ

25年はどうなった？

外食業界、とりわけファミリーレストラン市場では店舗の業態転換やブランドの再編が進んでおり、M&Aを活用した再成長の動きも目立っている。

その背景には、人口減少に加え、コロナ禍で一時的に店舗数を減らした企業が、再び出店を加速させる「攻めの再拡大」に転じていることがある。

2024年の外食3社の採用大学ランキングでは、日本マクドナルドの1位は日本大、すかいらーくは帝京大、サイゼリヤは大東文化大と日本大だった。

果たして、25年のランキングに変化はあったのだろうか。

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