成長期の子どもをサポートする「ささみ」アスリート支えるシェフ・加藤超也さんおすすめの作りおけるささみレシピ

鶏のささみやむね肉は、「高たんぱく・低脂質」という認識が定着しつつある。



スポーツを頑張っていたり成長期の子どもにも食べてほしい食材のひとつだが、どうしてもパサついてしまう。



そんな悩みを解決し、子どもも楽しい食べ方を提案するのが、長年サッカー選手の長友佑都さんを支える専属シェフ・加藤超也さん。



レシピ本『鶏が主役！超たんぱくめし』（主婦の友社）から今日から試したい「ムネチャーシュー」と作り置きもできる「しっとりゆでささみと春雨サラダ」を一部抜粋・再編集して紹介する。

ささみと鶏むねは最強

体の管理に厳しいアスリートたちにとって不可欠な食材で、常に食べ飽きず満足できるレシピは追究しています。もはや「高たんぱく・低脂質」の認識が定着していて、おいしい食べ方もあふれている中、僕だからこそお伝えできるレシピを提案しています。

パサつきがないはもちろん、日々運動をがんばるお子さんがどうしたら楽しく食べられるか。好きなレシピが一つでも多く見つかり、ご家庭の定番にしていただければうれしいです。

鶏ささみは、鶏の中では最も脂肪が少なく、高たんぱく質。脂質がほとんどないため消化が非常に速いです。

練習直後の「すぐにの栄養補給によく、激しい運動で傷ついた筋繊維を修復。亜鉛が含まれており、新しい細胞をつくるのを助け、成長期の体の発育をサポートします。

鶏むね肉は、翼のつけ根に位置しているだけあって、疲労回復の成分が豊富に含まれています。たんぱく質を筋肉に変えるのに不可欠なビタミンB6も含まれているため、いっそうエネルギッシュな体をつくってくれます。

保存もできる！ムネチャーシュー

余熱でじわじわ火を通す、むねなのにかたくならないチャーシューです。こしょうを入れることでピリッと辛みもプラス。

保存してもよし、お弁当やたんぱく質が食卓に足りないなというときにもおすすめです。

ごはんと食べるともっとおいしい！

＜ムネチャーシュー＞

●材料2人分

鶏むね肉（皮なし）…300g

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（A）

しょうゆ、酒…各大さじ3

みりん…大さじ2

白だし…大さじ1

砂糖、鶏ガラスープのもと…各小さじ1

粒こしょう…5粒

水…70ml

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半熟卵…2個

【作り方】

（1）加熱する

鶏肉は余分な脂肪や筋をとり除き、切り込みを入れながら平たくする。小鍋に（A）を入れ、7〜8分弱火で煮る。火を止めてふたをし、15〜20分余熱で火を通す。

（2）ねかせる

あら熱をとって保存袋に移して半熟卵を加え、空気を抜きながら口をしばる。冷蔵室でひと晩ねかせる。

【超うま】

あれこれ動かすと肉の水分が抜ける原因に。さわらぬが吉。

しっとりゆでささみと春雨サラダ

体を強化したい人にとって、ささみは強い味方。たくさん作って作りおきしていろんなレシピにアレンジしてもよいです。

ささみは裏切らない！多めに作って損はなし

＜しっとりゆでささみと春雨サラダ＞

●しっとりゆでささみ・材料（作りやすい分量）

鶏ささみ…4〜5本

酒…大さじ1

塩…小さじ1

【作り方】

鍋に水1Lと酒、塩を入れて熱し、沸騰したら火を止める。ささみを入れてふたをし、余熱で6〜8分あたためる。とり出してあら熱がとれたらボウルに入れ、手でほぐしながら筋をとり除く。

●春雨サラダ・材料（作りやすい分量）

「しっとりゆでささみ（上記）」…120g

緑豆はるさめ…60g

にんじんの細切り…80g分

きゅうりの細切り…1本分

［錦糸卵］

とき卵…2個分

塩…ひとつまみ

こしょう…少々

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（A）まぜる

しょうゆ…大さじ3

鶏ガラスープのもと…小さじ1/2

酢、砂糖、ごま油、いり白ごま…各大さじ1

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サラダ油…小さじ2

【作り方】

（1）下準備する

鍋にたっぷりの湯を沸かし、はるさめを袋の表示時間どおりにゆでる。ざるに上げて冷水でしめ、水けをきって食べやすい長さに切る。

（2）錦糸卵を作る

ボウルにとき卵、塩、こしょうを入れてまぜる。フライパンに油を熱し、卵液を薄く流し入れ、弱めの中火で焼く。冷めたら細めのせん切りにする。

（3）あえる

ボウルに（1）と（2）、ささみとにんじん、きゅうりを入れてあえる。

【超うま】

酒をいれるだけで、くさみをとることと肉をやわらかくするほか、うまみと香りがよくなります。

加藤超也

株式会社Cuore所属。2016年、長友佑都選手の専属シェフに就任。同年から世界各国に同行し、食事の提供やアドバイスを通してサポート。サッカーのみならず多くの競技のトップアスリートのサポートを行っている。