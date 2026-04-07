天皇、皇后両陛下が初めて長女愛子さまを伴い、東日本大震災の被災地に入られた。

震災から１５年にあたり２日間の日程で始まった福島県への訪問。ご一家は、東京電力福島第一原発の事故で避難生活を強いられた被災者に向き合い、語り部らと記憶の継承への思いを共有された。（坂場香織）

風邪の症状で３月２５、２６日に予定された岩手、宮城両県への訪問を延期された両陛下。６日は新幹線で愛子さまと昼前に福島入りし、県民らの歓迎ににこやかに応じられた。せきが残る皇后さまはマスクを着けて懇談などに臨まれた。

ご一家は福島市の県庁で内堀雅雄知事から復興状況の説明を受けた後、全町避難を余儀なくされ、居住人口がいまも震災前の３％に満たない双葉町に車で向かわれた。

濃紺のスーツ姿のご一家は、「東日本大震災・原子力災害伝承館」に到着すると、供花台に白い花束を供え、海の方向に向かって深々と拝礼された。館内の柱には、この地域で約４メートルの浸水被害があったことを示す目印があり、館長の説明に天皇陛下は「４メートルですか」と言ってうなずかれた。

ご一家は館内を視察した後、被災者３人と懇談された。いわき市の山本敦子さん（５４）は、かつて母親が双葉町で営んだファストフード店「ペンギン」を２０２０年１０月に復活させた。震災から１０年の５年前にも、両陛下とオンラインで交流していた。

当時、さいたま市などへの避難生活に触れ、転校先で娘から「学校に行きたくない」と言われたエピソードを涙ながらに語った山本さん。この日、皇后さまからすぐ「ペンギンですね」と声をかけられた。「娘と一緒に頑張っています」と伝えると、陛下から「元気になって良かったです」といたわりの言葉があった。

「震災の時は大変でしたね」。津波で自宅が全壊した双葉町の行政区長、高倉伊助さん（７０）に陛下はそう語りかけられた。愛子さまは、自主防災組織の設立に力を尽くし、語り部活動にも取り組む同町の国分信一さん（７６）に、「精力的に取り組まれていてすごいです」と話されていた。

ご一家は７日、富岡、大熊、浪江の３町を訪れ、避難先から帰還した住民や震災後に新たに移住した若者らと懇談される。

皇室 被災者に心寄せ

皇室の方々は東日本大震災の発生直後から被災者に心を寄せられてきた。

「決して希望を捨てることなく、明日からの日々を生き抜いて」。発生から５日後、在位中の上皇さまは約６分間のビデオメッセージを出し、被災者を勇気づけられた。３月下旬からは上皇后さまと７週連続で都内や岩手、宮城、福島各県の避難所などを巡られた。

皇族方も手分けして被災地に入られた。皇太子夫妻時代の天皇、皇后両陛下は、お見舞いや復興状況の視察のため、東北の３県を３回ずつ計９回訪問された。

２０１３年８月には、福島県いわき市で被災した女子高生と都内で懇談された。皇后さまが女子高生から手紙を受け取ったことがきっかけで、懇談では災害の経験を発信する活動をねぎらわれた。陛下が即位後の２１年に迎えた震災１０年の節目には、コロナ禍のため被災地を「オンライン訪問」された。

「皇室の役目の基本は『国民と苦楽を共にしながら務めを果たす』こと」。愛子さまは２４年４月、日本赤十字社への就職に際し、文書にそうつづられた。上皇さまや陛下が語られてきた言葉だった。福島の復興支援に携わった友人の影響で、ボランティア活動に関心を持ったとも紹介された。

天皇陛下は今年２月の記者会見で、「災害による影響は人それぞれに異なり、年月の経過だけでは測れない重みを伴う」と被災地の課題に触れた上で、「愛子にも、被災地の人々に心を寄せていってもらいたい」と語られた。

皇室に詳しい名古屋大の河西秀哉教授（日本近現代史）は「両陛下は先の大戦と同様、震災の記憶が若い世代に継承されることを大事にされている。被災者から直接話を聞き、愛子さまが皇族として成長することを願われているのだろう」と話している。（戸田貴也）