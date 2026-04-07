広島の床田寛樹投手（３１）が６日、出場選手登録が７年に達し、国内ＦＡ権の資格取得条件を満たした。この日はマツダでの投手指名練習に参加。ここまでのプロ生活を振り返りつつ、「まさか（国内ＦＡ権を）取れるとは思っていなかった」と感慨に浸った。

左腕の中でＦＡ権取得は「『プロ野球選手をやっていました』と言える目標だった」という。１６年度ドラフト３位で広島に入団後、１７年途中に左肘のトミー・ジョン手術を受けた。紆余（うよ）曲折を経てつかんだ権利に、「ケガもあったけど、こうやって取れたのは、うれしいなと思う」と語った。

結婚して守るものができたことで、「１年でも長くやりたい」という思いは強まった。「野球のことをしっかり考えるようになった。それが一番大きいんじゃないですかね」とプロの世界で長くプレーする要因を自己分析する。

プロ１０年目にして今季は自身初の開幕投手も務めた。ＦＡ権の行使については「まだ（シーズンが）始まったばかり」とし、「まずは今シーズン頑張って優勝、日本一を目指して、それが終わってからかなとは思う。今は何も思っていない」と目の前の戦いに集中する。

広島では、床田の他にも坂倉、島内、森下が今季中に国内ＦＡ権の資格取得条件を満たす可能性がある。シーズン終了後にはそれぞれの去就にも注目が集まりそうだ。